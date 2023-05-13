«أغذية»: خطة خمسية لأتمتة عمليات المجموعة وتعزيز قدرات سلسلة التوريد

المصدر: أبوظبي - وام

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عبّرت مجموعة أغذية عن تطلعها لمواصلة عمليات الاستحواذ على استثمارات جديدة، إضافة إلى فرص الدمج عبر العلامات التي استحوذت عليها خلال العامين الماضيين في ظل ما تحظى (أغذية) من تقييمات جذابة في فئات النمو الأساسية لديها وهي «الوجبات الخفيفة والبروتين».

وقال مبارك المنصوري الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية لمجموعة أغذية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن مجموعة أغذية تتمتع بمركز استثماري قوى ويبلغ رصيدها النقدي 674 مليون درهم ما يعكس قدرتها على مواصلة الأداء القوي خلال عام 2023.

وأضاف أن مجموعة أغذية لديها استراتيجية واضحة تسعى من خلالها لمواصلة مسار نموها الطموح والدخول إلى الأسواق ذات الأولوية، وأشار إلى أن إيرادات المجموعة تمتد عبر 45 دولة في ظل العمل على ترسيخ حضورها بمختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وخارجها.

وأضاف أن أسواق المجموعة الأساسية في الإمارات ومصر والأردن إضافة لدول مجلس التعاون في ظل التركيز على أسواق الإمارات ومصر والأردن والسعودية والهند، وتوقع استمرار النمو القوي عبر هذه المناطق مدفوعًا بكل من الاستهلاك المحلي والصادرات.

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