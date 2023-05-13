148 مليون درهم أرباح «الواحة كابيتال» خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «الواحة كابيتال» شركة إدارة الاستثمارات والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحقيق أرباح صافية بقيمة 148 مليون درهم، خلال الربع الأول 2023، أي ما يعادل عائداً على حقوق الملكية بنسبة 8.1%، وجاء الأداء القوي مدفوعاً بالعوائد الاستثنائية المحققة في صناديق الائتمان والأسهم التابعة لوحدة الأسواق العامة.

وحققت الشركة إجمالي إيرادات خلال الربع الأول 2023 بقيمة 242 مليون درهم، مقارنة بـ 278 مليون درهم، خلال العام الماضي، في حين ارتفع إجمالي مصروفاتها بنسبة 32% على أساس سنوي إلى 62 مليون درهم، وقد أدى ارتفاع معدلات الفائدة إلى زيادة التكاليف التمويلية إلى 32 مليون درهم، ارتفاعاً من 26 مليون درهم خلال الربع الأول 2022.

وحققت شركة الواحة للاستثمار، وحدة الأسواق العامة سابقاً، التي تنشط في إدارة عدد من صناديق الأسهم والائتمان في الأسواق الناشئة، صافي عوائد استثمارية، بقيمة 238 مليون درهم، وأرباحاً صافية 226 مليونا.

وقال أحمد المنصوري، المدير التنفيذي للعمليات في الواحة كابيتال: «سجلت محفظة أصولنا المدارة نمواً كبيراً لترتفع قيمتها إلى 8.6 مليارات درهم خلال الربع الأول 2023، مقارنة بـ 6.5 مليارات درهم بنهاية العام الماضي.

وواصلت صناديق الائتمان والأسهم، التي تديرها وحدة الأسواق العامة نجاحها المستمر وأداءها الاستثنائي، حيث سجلت عوائد قوية للشركة ولمستثمرينا من الأطراف الثالثة، وخلال الربع الأول 2023 نجحت الشركة في استقطاب تدفقات رأسمالية كبيرة إلى صناديقنا وحساباتنا الاستثمارية المدارة، وقد تجاوز حجم الأصول المدارة لدينا لصالح أطراف ثالثة عتبة 3.9 مليارات .

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