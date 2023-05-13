236.4 مليون درهم صافي أرباح «تبريد» الربعية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، شركة تبريد المناطق، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، أمس، عن نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من عام 2023 بتسجيل صافي أرباح قدره 236.4 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، والتي شهدت تسجيل صافي أرباح قدره 88 مليون درهم.

وارتفعت إيرادات «تبريد» عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023، بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 464 مليون درهم، بالمقارنة مع إيرادات الربع الأول من عام 2022، والتي بلغت 420 مليون درهم، ويعود هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى نمو في عدد توصيلات العملاء خلال الـ 12 شهراً الماضية وزيادة في حجم الاستهلاك، حيث تمت إضافة مزيد من العملاء والمشاريع الجديدة خلال الربع الأول بواقع 12 ألف طن تبريد في الإمارات وسلطنة عمان، الأمر الذي أسهم في زيادة السعة الإجمالية للشركة إلى1.276 مليون طن تبريد. كما شهد شهر فبراير من هذا العام دخول صندوق الاستثمارات العامة في السعودية شريكاً في «تبريد السعودية» بحصة 30%، .

وقال خالد القبيسي، رئيس مجلس إدارة «تبريد»: تزامناً مع احتفالنا بمرور 25 عاماً على انطلاق عملياتنا نجحت «تبريد» باختتام الربع الأول بأداء قوي، وحققت إنجازات تشغيلية بارزة ستسهم بتمكين نجاح الشركة طوال العام حيث سنواصل تركيزنا على النمو المستدام والإستراتيجي، والذي سيشهد دخول «تبريد» أسواق جديدة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية.

وأضاف القبيسي: «مع تحضيرات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28» في وقت لاحق من هذا العام نفخر بتركيزنا المستمر على الابتكار والكفاءة في الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم تطوير المدن المستدامة في جميع أنحاء المنطقة».

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