«أبوظبي الإسلامي» ينال جائـزة «الأفضل للتمويل في الشرق الأوسط»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نال «مصرف أبوظبي الإسلامي»، جائزة أفضل مصرف للتمويل الإسلامي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حفل توزيع جوائز التميز المصرفي الذي نظمته مجلة ميد MEED.

وتعتبر الجائزة شهادة على سجل المصرف القوي وإنجازاته في مجالات الابتكار، والاستدامة، والتحول الرقمي في الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

تستند استراتيجية أداء الأعمال لمصرف على 4 ركائز استراتيجية هي، الابتكار المستمر، والتركيز على القطاعات، والتحول الرقمي، والاستدامة. ويؤكد هذا النهج التزام المصرف بتقديم خدمات متميزة للمتعاملين ومدعومة بأحدث التقنيات والممارسات المستدامة.

ويعكس هذا التكريم التزام المصرف بالابتكار والاستدامة وتقديم تجارب استثنائية للمتعاملين، كما يسلط هذا التكريم الضوء على تركيز المصرف المستمر على الابتكار والرقمنة لدفع النمو في التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وينعكس ذلك في المنتجات المقدمة للمتعاملين بما فيها البطاقات المغطاة، إضافة لمجموعة واسعة من منتجات التمويل.

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