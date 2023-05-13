«الإمارات للتنمية» أفضل مصرف للشركات الصغيرة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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حصد مصرف الإمارات للتنمية، جائزة «أفضل مصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا» ضمن جوائز مجلة «ميد» للتميز المصرفي.

ومنذ إطلاق استراتيجيته الخمسية في أبريل 2021، أقرّ 2.12 مليار درهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووفر 813 مليون درهم لهذه الشركات ضمن برنامجه لضمان التمويل بالتعاون مع مصارف تجارية شريكة بهدف تحسين فرص وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل.

ويستهدف المصرف توفير تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في دولة الإمارات والعاملة في 5 قطاعات ذات أولوية وهي الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي بحلول 2026.

وتكرّم الجائزة المصارف الأكثر تميزاً في توفير حلول مبتكرة وفعّالة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. ويتم اختيار المصارف الفائزة بعد تقييم دقيق للعديد من المعايير.

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يعد الفوز بالجائزة تتويجاً لجهود المصرف الحثيثة في هذا المجال، إذ نسعى إلى دعم نمو الشركات في دولة الإمارات بما يسهم في نموهم وتطورهم».

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