بحث الخطط المستقبلية لتعزيز التعاون الصناعي الخليجي

المصدر: مسقط - البيان

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ترأس معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أقيمت في العاصمة العمانية مسقط، بهدف تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء وبحث الخطط المستقبلية للقطاع الصناعي ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام.

وضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد الظاهري، سفير الإمارات لدى سلطنة عمان، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

واستضافت سلطنة عمان، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعات وزراء التجارة والصناعة. ونقل الدكتور سلطان الجابر، تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات، مؤكدا حرص قيادة الإمارات على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الخليجية، حيث تولي أهمية كبرى للتعاون مع الأشقاء بمجلس التعاون خصوصاً في مجال الاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية. وتوجه بالشكر إلى سلطنة عمان، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها هذه الاجتماعات المهمة والداعمة لجهود التعاون والشراكة.

وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تؤكد عمق العلاقات بين دول التعاون في كل المجالات، بما فيها القطاع الصناعي الذي يقوم بدور مهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دول المجلس والتي تعد نموذجاً عربياً وإقليمياً للتعاون الاقتصادي، والقدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأعرب عن «تطلع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات إلى توثيق العمل المشترك، وصياغة خريطة استثمارية موحدة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي القائم على توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية لدول المجلس ويضمن بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة».

وقال: نركز في الوزارة على تعزيز تبني الاستدامة في القطاع الصناعي ورفع تنافسية المنتجات الإماراتية، وتحسين جودتها، وتعزيز جاذبية الإمارات كمركز إقليمي ودولي للاستثمارات الصناعية، بما فيها الاستثمارات الخليجية.

وأضاف: في إطار استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، نؤكد ضرورة العمل المشترك مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز جهود العمل المناخي، وزيادة الاستثمار في مجال الانتقال في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق تجربة تنموية اقتصادية مستدامة عبر القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الصناعة وغيره من القطاعات الواعدة. وأشار إلى أن الإمارات تمكنت بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة قدمت نموذجاً رائداً في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، ودمج القطاع الخاص في مسيرة النمو المستدام.

التعاون الصناعي

وشارك الدكتور سلطان الجابر في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ(50)، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، حيث تمت مناقشة تقرير الاجتماعات 49 للجنة، ومتابعة الإنجازات، وتوجيه المجلس الوزاري في دورته 155 بشأن معالجة كل المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الوحدة الاقتصادية، إضافة إلى الضوابط المعدلة على إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية، وتوصيات اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة.

شؤون التقييس

كما شارك الدكتور سلطان الجابر في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون، حيث تم الاستماع إلى تقرير رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون عن سير أعمال الهيئة للفترة من أكتوبر 2022 إلى أبريل 2023.

لقاءات ثنائية

وعلى هامش هذه المشاركة، التقى معالي الدكتور سلطان الجابر مع جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما التقى قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان.

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