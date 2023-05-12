مكتوم بن محمد: حريصون على ترسيخ شراكاتنا مع مجتمع الأعمال العالمي

المصدر: البيان

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استعرض سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، مع جولي سويت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أكسنتشر العالمية، سبل التعاون بين الشركة ودولة الإمارات ودبي.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «التقيت بالسيدة جولي سويت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أكسنتشر العالمية، واستعرضنا سبل التعاون بين الشركة ودولة الإمارات ودبي، وكيفية الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي القوي».

وأضاف سموه: «حريصون على ترسيخ شراكاتنا مع مجتمع الأعمال العالمي والعمل على تطوير السياسات المحفّزة للنمو وتوفير البنية التحتية الأمثل للشركات العالمية بما يضمن تطوّرها ونجاحها».

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