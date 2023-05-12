سوقا الإمارات والسعودية تتصدران البورصات العربية في أبريل

المصدر: وام

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تصدرت أسواق الإمارات والسعودية المالية البورصات العربية خلال تداولات شهر أبريل الماضي بعد تحقيقهما مكاسب سوقية تجاوزت 308.5 مليارات دولار.

وأظهر رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى بيانات النشرة الشهرية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي، أن أسواق الإمارات حققت خلال الشهر الماضي مكاسب سوقية بنحو 28.9 مليار دولار موزعة بواقع 21.8 مليار دولار لسوق أبوظبي للأوراق المالية و7.1 مليارات دولار لسوق دبي المالي.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت من 740.8 مليار دولار في نهاية مارس إلى 762.7 مليار دولار في نهاية أبريل 2023، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 162.3 مليار دولار إلى 169.4 مليار دولار.

وأشارت النشرة إلى أن السوق المالية السعودية حققت مكاسب سوقية بنحو 279.5 مليار دولار مع ارتفاع قيمتها السوقية من 2.66 تريليون دولار إلى 2.94 تريليون دولار، فيما زاد رأس المال السوقي لبورصة مصر إلى 36.8 مليار دولار رابحاً نحو 2.9 مليار دولار.

ووصل رأس المال السوقي لبورصة الكويت إلى 149.4 مليار دولار مع نهاية أبريل الماضي بمكاسب 1.9 مليار دولار، وبلغت رسملة بورصة الدار البيضاء نحو 54.6 مليار دولار بمكاسب 406.1 ملايين دولار، بينما زاد رأس مال بورصة بيروت إلى 19.2 مليار دولار مضيفا أرباح بأكثر من 406 ملايين دولار.

وسجلت بورصة البحرين رأس مال سوقي بقيمة 30.4 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي بمكاسب 283.8 مليون دولار، بينما بلغ رأس مال بورصة تونس نحو 7.9 مليارات دولار بمكاسب 65.4 مليون دولار، وبورصة دمشق 2.38 مليار دولار بأرباح 24.3 مليون دولار، وبورصة فلسطين 4.99 مليارات دولار بمكاسب 907 ألف دولار.

ووصلت رسملة بورصة قطر إلى 162.2 مليار دولار، وبورصة مسقط إلى 61.7 مليار دولار، وبورصة عمان إلى 24.6 مليار دولار.

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