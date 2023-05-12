أحمد بن سعيد أقوى قائد للسياحة والسفر في الشرق الاوسط

المصدر: البيان

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تصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة تصنيف قائمة فوربس الشرق الأوسط بشأن «أقـوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسـط» وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأظهر تقرير السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 أن مجموعة الإمارات حققت أرباحاً قياسية قدرها 10.9 مليارات درهم «3.0 مليارات دولار»، مقارنة بخسائر بلغت 3.8 مليارات درهم «1.0 مليار دولار» في السنة السابقة، وبلغت إيرادات المجموعة 119.8 مليار درهم «32.6 مليار دولار»، بارتفاع نسبته 81% عن نتائج السنة السابقة.



وتسلط القائمة التي ضمت 16 إماراتياً الضوء على 100 قائد من رواد السفر والسياحة في المنطقة ممن يقودون دفة النمو في القطاع ويعملون على إتاحة الفرص للأفراد عبر إعادة التواصل مع العالم..

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