«رويال غروب»: نتطلع إلى فرص استثمارية في السوق الأمريكية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس مجموعة رويال جروب أمس (الخميس) إن الشركة حددت عددا من الفرص الاستثمارية "المتميزة" التي تعتزم متابعتها في السوق الأمريكية.

وأضاف سموه في بيان لوكالة أنباء رويترز: "نؤكد على ثقتنا في استقرار وإمكانات السوق الأمريكية، فعلى الرغم من التقلبات الحالية، فقد حددنا عددًا من الفرص الاستثمارية المتميزة التي نخطط لمتابعتها".

يذكر أن أعمال مجموعة رويال والشركات التابعة لها تغطى العديد من القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والعقارات والإنشاءات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والضيافة والإعلام وغيرها.

وقال سمو الشيخ طحنون: "أؤكد أن رويال غروب لا تدعم ولا تنخرط في البيع على المكشوف في السوق" في إشارة منه إلى تكهنات السوق الأخيرة.. وأضاف: ”نحن نؤمن بالاستثمار على المدى الطويل والبحث بنشاط عن الفرص التي تخلق تأثيرًا هادفًا ومستداما".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز