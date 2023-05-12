«هوتباك» تعتمد تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بمنشآتها الإنتاجية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «هوتباك»، الشركة المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف، التي تتخذ من دبي مقراً رئيساً لها، البدء في تنفيذ خطتها للتحول إلى تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، من خلال إبرام اتفاقية شراكة مع «ماكس بايت» مزوّد الحلول الرقمية والروبوتات والتدريب، وذلك بهدف رقمنة مصانعها الـ 15 المنتشرة عبر دولة الإمارات والبلدان الأخرى.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل «ماكس بايت» كشريك لمساعدة «هوتباك» على تحقيق التحول نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، عبر ثلاثة من مصانعها، في المرحلة الأولى الكائنة في دولة الإمارات، وذلك في «مجمع دبي للاستثمار 2»، و«مجمع الصناعات الوطنية» و«أم القيوين».

ويشير برنامج «الصناعة 4.0»، إلى الثورة الصناعية الرابعة، التي تتميز باستخدام تقنيات متطورة، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، لجعل عملية التصنيع أكثر ذكاء واتصالاً واستدامة، وقال «عبد الجبار بي بي»، العضو المنتدب للمجموعة لدى «هوتباك جلوبال»: «يسعدنا الشروع في رحلة تحولنا الرقمي لتحقيق أعلى مستويات النضج الرقمي لتعزيز جاهزيتنا لتطبيق برنامج الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0)، بهدف رفع تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الإمارات، والمساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة. ونتطلع قدماً لشراكتنا مع «ماكس بايت»، لتيسير هذه الرحلة».

ومن المتوقع أن يسهم الانتقال إلى تكنولوجيا الصناعة الرابعة، في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 5 إلى 10 %، ورفع الكفاءة الكلية للتجهيزات والمعدات بنسبة 5 إلى 10 %، وتحسين الإنتاجية بنسبة 15 إلى 20 %. كما يتوقع أن تصبح عمليات هوتباك خالية تماماً من الورق بنسبة 100 %.

وقال «أنفار بي بي»، المدير الفني للمجموعة لدى «هوتباك جلوبال»: «خلال المرحلة الأولى من تنفيذ هوتباك لخارطة التحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ستبدأ الشركة بتحويل ثلاثة من مصانعها في «مجمع دبي للاستثمار 2»، و«مجمع الصناعات الوطنية» و«أم القيوين». ويتمثل الهدف النهائي من خارطة التحول، في تحقيق أعلى مستوى من النضج الرقمي لتعزيز الجاهزية لتطبيق برنامج «الصناعة 4.0»، بحلول نهاية فترة الثلاث إلى خمس سنوات المقبلة. وفي نهاية المطاف، تسعى هوتباك إلى رقمنة جميع منشآتها الإنتاجية الـ 15، وجعلها ذكية ومتصلة ومستدامة».

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