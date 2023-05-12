تواصل ماراثون النتائج القوية لشركات الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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واصلت الشركات في الإمارات أداءها القوي خلال الربع الأول من العام الحالي، مستفيدة من الانتعاش الاقتصادي في الدولة، وتحسّن أداء القطاع الخاص غير النفطي، بالإضافة إلى تحسن أسعار النفط وأداء شركات الطاقة في الدولة.واستمر «ماراثون» النتائج الفصلية بإعلانات قوية تشمل العديد من الشركات في قطاعات حيوية ورئيسة، مرسخاً حالة الزخم في الاقتصاد، ومواكباً لتواصل تحسّن القطاعات الحيوية؛ مثل العقارات والسياحة والتجزئة والتجارة والنقل الجوي وغيرها.

وحققت «أدنوك للغاز» 4.7 مليارات درهم صافي دخل بالربع الأول بزيادة 9 % على أساس سنوي، وبلغت الإيرادات أكثر من 19 مليار درهم. وارتفعت أرباح الشركة العالمية القابضة (IHC)، 20.5 % إلى 4.3 مليارات درهم، وزادت الإيرادات 50 % مقارنة بالربع الأول من 2022، إلى 15.7 مليار درهم.

وقفزت أرباح «إعمار العقارية» 43 % إلى 3.2 مليارات درهم مقارنة بالربع الأول 2022 فيما سجلت «إعمار للتطوير» صافي ربح 1.05 مليار درهم.

وحققت شركة «أدنوك للحفر» صافي أرباح بـ 804 ملايين درهم بزيادة 25% على أساس سنوي، وزاد صافي أرباح مجموعة الأنصاري للخدمات المالية 7.2 % إلى الأرباح 133 مليون درهم، على أساس سنوي. وارتفعت أرباح «أمانات القابضة» 46 % على أساس سنوي إلى 44.4 مليون درهم في الربع الأول، ووصل صافي أرباح «أرامكس» إلى 24 مليون درهم، فيما بلغت الإيرادات 1.43 مليار درهم.

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