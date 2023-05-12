2.1 مليار تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 2.1 مليار درهم، مع 552 مبايعة بقيمة 1.49 مليار درهم، منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 408.28 ملايين درهم، و511 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.08 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 128 مليون درهم في جزيرة 2 وتصدرت الحبية الخامسة المناطق في عدد المبايعات وسجلت 12 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 53 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثانية كأهم المبايعات. وتصدرت وادي الصفا 5 المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 54 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم. وسجلت الرهونات 651.02 مليون درهم منها 14 رهونات أراضٍ بقيمة 18.99 مليون درهم، و105 رهونات فلل وشقق بقيمة 632.04 مليون درهم وتم تسجيل 22 هبة بقيمة 52.59 مليون درهم.

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