«مبادلة» تقلّص سعر سنداتها والطلب يتجاوز 18 مليار دولار

المصدر: (دبي - رويترز)

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أظهرت وثيقة مصرفية، أمس، أن «مبادلة» بصدد جمع 1.5 مليار دولار من بيع سندات ذات شريحتين اجتذبت طلباً تجاوز 18 مليار دولار.

ووفقاً للوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، قلص الصندوق السيادي التابع لأبوظبي السعر بما بلغ 45 نقطة أساس مقارنة مع السعر الاسترشادي إلى 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بالنسبة لشريحة السندات لأجل 10 سنوات ونصف السنة و135 نقطة أساس فوق نفس المعيار لشريحة فورموزا لأجل 30 عاماً.

والمنسقون العالميون المشتركون لبيع السندات المكونة من شريحتين هم بنك أبوظبي التجاري وبي.إن.بي باريبا وسيتي وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد.

ويشارك أيضاً في ترتيب الصفقة كل من باركليز وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وميزوهو وناتيكسيز وإس.إم.بي.سي نيكو.

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