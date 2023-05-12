«ماهيندرا لوجستكس» تؤسس مقراً لها في دبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «ماهيندرا لوجستكس المحدودة»، أحد مقدمي حلول اللوجستيات المتكاملة في الهند، بدء عمليات شحن جوي في الشرق الأوسط، حيث ستتخذ دبي مقراً لها.وتعد «ماهيندرا لوجستكس» جزءاً من مجموعة ماهيندرا العالمية، حيث تقدم حلولاً تكنولوجية متكاملة لإدارة سلاسل التوريد المحلية والدولية وتوفر الشركة خدمات الشحن والقيمة المضافة، حيث تخدم أكثر من 55 مساراً في العالم. ومن خلال الإطلاق، تزيد الشركة من خدمات الشحن بعمليات شحن جوي مع شركاء في المجالات الإلكترونية والسلع المعمرة والمستحضرات والأدوية والهندسة.

ويعكس إنشاء مقر ماهيندرا لوجستكس المحدودة في دبي الدور الاستراتيجي لدولة الإمارات داخل خطط نمو الشركة، فقد ظهرت الإمارات على مدى العقود القليلة الماضية كثالث أكبر شريك تجاري للهند عام 2021 - 2022، كما ظهرت دبي كمركز تجاري عالمي وإقليمي.

وستقدم الشركة طائرات مخصصة ومجموعة متنوعة من نماذج التسليم اللوجستية التي تحسّن وقت العبور مع تقليل تكاليف المخزون والنقل، بالإضافة إلى تقديم حلول متكاملة تركز على تطوير حلول للأسواق النهائية، تعمل كواجهة تقنية قوية لتسهل عمليات الدمج مع الخدمات اللوجستية الأخرى.

وقال رامبرافين سواميناثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة: «سعداء بإطلاق عمليات الشحن الجوي في الإمارات، هذه الخطوة في العمل ستوسع نشاطنا في اللوجستيات عبر الحدود، بالإضافة إلى نشاطنا الحالي في إعادة توجيه الشحن، ويوفر لعملائنا خيارات متعددة من الخدمات محسّنة. ستوفر الإمارات ودبي لنا قاعدة رائعة لتطوير الأعمال».

وأضاف سوراف تشاكرابورتي، رئيس حلول الحدود العالمية المتقاطعة في ماهيندرا لوجستيكس: «اخترنا دبي كموقع لنشاط عمليات الشحن الجوي الخاص بنا بسبب سهولة التواصل والاتصال الفائق التي توفرها دبي. سيكون نشاط الشحن الجوي المخصص قسماً مستقلاً يخدم العملاء والشركاء عبر قطاعات ومناطق جغرافية متعددة».

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