اختتام ناجح لمعرض المطارات 2023

المصدر: دبي - البيان

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قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن وتيرة تشييد مطارات جديدة وتوسعة وتحديث المرافق الحالية تتسارع لضمان تلبية المطارات للطلب المستقبلي، وكذلك احتياجات وتوقعات المسافرين.

وكان سموه افتتح أعمال الدورة الثانية والعشرين من معرض المطارات، المعرض السنوي الأضخم في العالم على صعيد المطارات، التي جاءت دورة هذا العام في أعقاب التعافي التام لصناعة الطيران العالمية، والذي تتصدره منطقة الشرق الأوسط عموماً، ودولة الإمارات على وجه الخصوص. واختتم المعرض أعماله بنجاح بعد تدفق للزوار والمشاركين التجاريين وأصحاب المصلحة في الصناعة وشهد المكان بصمة أكثر من 5000 زائر.

وتم تنظيم المعرض في وقت يجري فيه العمل على قدم وساق على التوسع الهائل في مباني المطارات في الشرق الأوسط، في ظل استعداد المطارات للتعامل مع 1.1 مليار مسافر بحلول العام 2040، حيث تطلبت عمليات التوسيع على صعيد الطاقة الاستيعابية للمطارات استثماراً بقيمة 151 مليار دولار أمريكي، في حين تم الإبلاغ أن أبوظبي تنفق 3 مليارات دولار لفتح المبنى الجديد، وإن دبي تستأنف العمل لتوسعة مطار آل مكتوم الدولي.

وقد أعرب العارضون والمشاركون عن رضاهم الشديد، حيث تلقوا استجابة هائلة من المشاركين وأصحاب المصلحة الآخرين، الأمر الذي سيترجم إلى تعاون مستقبلي وعلاقات تجارية قوية.

وتم في معرض المطارات عرض منتجات وخدمات من أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 60 دولة، حيث أثبت المعرض التجاري الذي أقيم تحت شعار «معاً لابتكار مطارات المستقبل المستدامة»، أنه المنصة السنوية البينية الأضخم في العالم على صعيد أعمال صناعة المطارات. واستضاف برنامج تشبيك الأعمال «بيزنس-كونيكت» أكثر من 100 مشتر يمثلون 35 شركة من أكثر من 20 دولة.

منتدى

واحتفل منتدى قادة المطارات العالمية بوصوله لدورته العاشرة في ظل أنباء إيجابية بأن الشرق الأوسط يقود تعافي الطيران، حيث ستحقق دبي وأبوظبي والسعودية قريباً التعافي بنسبة 100 %، وفقاً لتأكيدات الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وقال كاشف خالد، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، على هامش أعمال منتدى قادة المطارات العالمية، إن «الأرقام التي تسجلها صناعة الطيران العالمية قريبة تقريباً من مستويات ما قبل الجائحة في العام 2019، حيث تشكل الحركة حوالي 88 % من أرقام 2019، ما يعني أننا نقترب من مستويات ما قبل الجائحة. ومع إعادة فتح الصين أخيراً، يمكننا توقع رؤية مستويات ما قبل العام 2019 في غضون الأشهر القليلة المقبلة».

وأضاف: «يتصدر الشرق الأوسط التعافي العالمي الذي وصل إلى 93 % من مستويات ما قبل العام 2019 ونتوقع في القريب العاجل أن يصل التعافي في الشرق الأوسط، خصوصاً دبي وأبوظبي والسعودية، إلى نسبة 100 %، فيما من المتوقع حدوث التعافي التام في حركة المسافرين في الشرق الأوسط في العام 2024 حيث سينمو بنسبة 4.2 % سنوياً حتى العام 2040».

وقال مسؤول إياتا: «إذا نظرنا إلى اقتصاديات وتمويل شركات الطيران، فإن الشرق الأوسط هو المنطقة الوحيدة التي تستعد لتحقيق الأرباح في العام 2023، وإذا نظرنا إلى أداء طيران الإمارات وفلاي دبي والاتحاد للطيران والعربية للطيران، سنجد أن جميعها قد قدمت معدلات نمو قوية، واستعادت طاقتها الاستيعابية وتتطلع إلى تحقيق أرباح قياسية هذا العام».

مشاركة

وشاركت القيادة العامة لشرطة دبي في فعاليات منتدى قادة المطارات العالمية، المقام بالتزامن مع فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمعرض المطارات في مركز دبي التجاري العالمي.

وقدمت كل من إدارة التفتيش الأمني k9 وإدارة أمن المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أمام الحضور في المنتدى، شرحاً حول دور كل منهما في تعزيز الأمن والأمان في المواقع والمنشآت والمطارات.

وعرض الملازم أول مهندس هزيم المنصوري، والملازم أول مهندس الريم عبدالرحمن، الجهود التي تقوم بها إدارة أمن المتفجرات من إجراءات في تعزيز المنظومة الأمنية لمطارات دبي الدولية، إلى جانب استعراض أهم الدورات التدريبية الهادفة إلى رفع مستوى كفاءة الموظفين، وآليات التقييم الفني للأجهزة والمعدات في الكشف عن المتفجرات.

وقدمت الملازم ثاني مريم عبدالله بالجافلة، من إدارة التفتيش الأمني k9، عرضاً حول كيفية العناية بالكلاب البوليسية في شرطة دبي، والرعاية الصحية المتقدمة، والمقدمة لها لتكون جاهزة لأداء المهام الموكلة إليها في تعزيز الأمن والأمان والقيام بالمهام الميدانية الموكلة إليها.

كما قدم الملازم أول، ثاني أحمد ختال المهيري، شرحاً حول أنواع الكلاب البوليسية المستخدمة في شرطة دبي، والهدف من استخدامها ضمن القدرات والإمكانيات التي يتميز بها كل نوع، من حيث العثور على المفقودين، وكشف المواد المخدرة والمتفجرات وغيرهما.

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