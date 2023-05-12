أسبوع الإمارات البحري يستشرف مستقبلاً أكثر استدامة

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الشركاء الاستراتيجيون في أسبوع الإمارات البحري، خططهم الاستراتيجية لتحقيق أهدافهم الطموحة التي ترتقي بالقطاع البحري بدولة الإمارات، وتعزز من دوره في دعم الاستدامة وتقليل الانبعاثات وتعزيز سلامة الأرواح وتحسين جودة حياة البحارة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الرسمي الذي تم تنظيمه أمس للإعلان عن فعاليات أسبوع الإمارات البحري، الذي يقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الفترة من 15 مايو إلى 19 مايو 2023 بمركز دبي التجاري العالمي، ليكون المنصة الأبرز للنهوض بالصناعة البحرية، ورسم مسارها نحو مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة.

وخلال المؤتمر الصحافي، قام عدد من كبار المسؤولين في الجهات البحرية، في مقدمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشرطة دبي، وجمعية الإمارات للشحن البحري، وجمعية وكلاء الملاحة بدبي، والجمعية الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية (نافل)، باستعراض الخطط الاستراتيجية لتطوير قدرات القطاع وتعزيز كفاءته واستدامته.

ويتمثل الهدف الرئيس للحدث في تحفيز تقدم القطاع، ودعم دور دولة الإمارات في المنظمة البحرية الدولية، لمواصلة الإسهام بشكل فاعل من خلال تجديد عضويتها في مجلس المنظمة في الفئة «ب». إضافة إلى اعتبار «الاستدامة أولاً» في كل ما يتعلق بالقطاع البحري للحفاظ على البيئة. ويتزامن انطلاق الحدث مع الاستعداد لعقد المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، ما يعزز من تكامل الجهود على المستوى الوطني لتحفيز تحول الصناعة البحرية نحو تبني الاستدامة، وترسيخ سمعة دولة الإمارات وريادتها العالمية في الشحن النظيف.

وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية: «نمتلك في الإمارات تراثاً بحرياً عريقاً، تدعمه إمكاناتنا اللامحدودة لموانئنا الرائدة، التي تزيد على 20 ميناء دولياً رائداً، وخبرات المحترفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة في القطاع البحري، لتعزيز مكانة الإمارات مركزاً بحرياً عالمياً لتسهيل انسيابية التجارة الدولية».

وأوضحت آل مالك «في ضوء هذه المكانة، يمثل الأسبوع فرصة للمعنيين لاستعراض إنجازاتهم، ورسم مسار مستقبلي لتطوير أعمالهم لتكون أكثر استدامة».

سلامة وأمان

وقال الدكتور العقيد حسن سهيل ثابت، مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة: «نسعى في الإمارات جاهدين لتوفير أقصى درجات السلامة والأمن وكفاءة العمليات في موانئ الدولة، لضمان حماية البيئة البحرية والأصول والأرواح. وأطلقنا من أجل هذا الهدف عدداً من المبادرات منها، «ملتقى البحارة»، الذي يساعدنا على التواصل الفعّال مع المجتمع البحري. فهدفنا الرئيس هو بناء منظومة بحرية آمنة، وزيادة الوعي بالتحديات البحرية والحلول المتاحة للتغلب عليها. وسنعمل من خلال مشاركتنا في أسبوع الإمارات البحري على دعم تثقيف الجمهور للحد من الحوادث البحرية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز