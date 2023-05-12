4.3 مليارات درهم صافي أرباح الشركة العالمية القابضة في الربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الشركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (IHC)، وتضم مجموعة عالمية متنوعة من الشركات، أمس، نتائجها المالية للربع الأول من عام 2023، مُسجلة صافي أرباح للمجموعة بقيمة 4.3 مليارات درهم، بنسبة زيادة بلغت 20.5 %، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبهامش ربح صافٍ قدره 27.1%، مما يؤكد الزخم المستمر للشركة في تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز التزامها بتحقيق عائدات أعلى للمساهمين.

وشهد إجمالي إيرادات الشركة زيادة قوية بنسبة 50 % مقارنة بالربع الأول من 2022، مسجلاً 15.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2023، مواصلاً تحقيق معدلات نمو كبيرة بدعم من الأداء القوي للقطاعات الرئيسية مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والإنشاءات والخدمات البحرية والتجريف والخدمات المالية، والأغذية، وخدمات المرافق، والخدمات.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «سنركز في الربع الثاني على تطوير أعمال جديدة ونواصل تحسين عملياتنا التجارية من خلال اعتماد المزيد من أنظمة التكنولوجيا وإدراج حلول الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات الأعمال المختلفة».

وشكل تعزيز شركة ألفا ظبي، التابعة للشركة العالمية القابضة، لحصتها في شركة الدار العقارية منذ الربع الثاني 2022، عاملاً مساهماً رئيسياً في نمو العائدات في مجال العقارات، في حين أعطى الاستحواذ على «الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان» في أكتوبر 2022 زخماً ملحوظاً للخدمات المالية.

ويتجلى الوضع المالي القوي التي تتمتع به الشركة العالمية القابضة بميزانيتها العمومية المستقرة، حيث بلغ إجمالي أصول الشركة 217.4 مليار درهم، حتى 31 مارس 2023، بينما ارتفع إجمالي القروض 6.5 % بعد أن سجل 42.5 مليار درهم، وهذا يرجع بالأساس إلى الاستثمارات الاستراتيجية للشركة في الأعمال الجديدة ونمو الأعمال القائمة.

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