«أدنوك للتوزيع» تزود محطات الخدمة بالطاقة النظيفة عبر ألواح الطاقة الشمسية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت أدنوك للتوزيع، إبرام شراكة مع «إيمرج»، التابعة لكل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«إي دي إف»، لتركيب ألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في محطات الشركة على مستوى الدولة. حيث سيبدأ العمل في المشروع خلال عام 2023، انطلاقاً من دبي، بهدف تزويد محطات خدمة أدنوك بالطاقة النظيفة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «إيمرج» بتزويد أدنوك للتوزيع بباقة متكاملة من الحلول، تشمل خدمات التمويل، والتصميم، والمشتريات، والتركيب، والتشغيل، والصيانة الخاصة بألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في محطات الخدمة الجديدة التابعة للشركة في إمارة دبي. وسيتم تحديث ألواح الطاقة الشمسية المستخدمة في المحطات القائمة حالياً. وبموجب خطتها للاستدامة، يُعد استخدام الطاقة الشمسية ضمن المبادرات التي تعهّدت أدنوك للتوزيع بالالتزام بها لخفض الانبعاثات الناتجة عن عمليّاتها، وتقليص كثافتها الكربونية بنسبة 25 % بحلول 2030.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «تؤمن أدنوك للتوزيع بأهمية تطبيق مفهوم الاستدامة للوصول إلى رؤيتنا المستقبلية، حيث ستلعب الشراكات التي نبرمها مع أهم الروّاد في هذا المجال دوراً رئيساً في ذلك. ونتطلع إلى التعاون مع «مصدر»، و«إيمرج»، و«إي دي إف»، لدعم خططنا الطموحة للاستدامة، في الوقت الذي نعمل فيه أيضاً على تعزيز قدراتنا التنافسية، وتطوير الأداء العام لعمليّاتنا».

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يسلط المشروع الضوء على الدور الرائد الذي تلعبه كل من «مصدر» و«إيمرج» في مساعدة مختلف القطاعات، سواء في الدولة أو خارجها، لخفض الانبعاثات الكربونية. ونتطلع إلى التعاون مع أدنوك للتوزيع لتحقيق أهدافها الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، في الوقت الذي نواصل فيه دعم استراتيجية الدولة للطاقة النظيفة».

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