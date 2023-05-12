اختتام النسخة الثالثة لبرنامج أكاديمية رائدات الأعمال في الإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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استضافت البعثة الأمريكية لدى الدولة وستارت إيه دي، منصة تسريع الأعمال العالمية المدعومة من شركة «تمكين»، التي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها، حفل ختام النسخة الثالثة من برنامج «أكاديمية رائدات الأعمال»، تحت عنوان «أكاديمية رائدات الأعمال في الإمارات 3.0».

ونجحت الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج في نسخته الثالثة، في عقد أكثر من 1600 شراكة، منذ انطلاقته في ديسمبر 2022، كما استطاعت في السنوات الثلاث الماضية، تحقيق عائدات وصلت إلى 41 مليون دولار أمريكي، وجمع تمويل قدره 7.5 ملايين دولار أمريكي، وتوفير 481 فرصة عمل.

وضمت النسخة الثالثة 8 شركات إماراتية، وقالت روبن دايان سولومن، مستشارة الشؤون الثقافية والإعلامية في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة: «يسرّنا التعاون مع ستارت إيه دي، لإطلاق برنامج أكاديمية رائدات الأعمال في دولة الإمارات، وقد نجحت ستارت إيه دي منذ عام 2020، في دعم 64 رائدة أعمال، و29 شركة في دولة الإمارات، من خلال هذا البرنامج، الذي يمنح رائدات الأعمال الخبرات والعلاقات، والوصول الضروري لإطلاق شركاتهن والنجاح بتطويرها، ونتطلع لمتابعة العمل مع المؤسسات في دولة الإمارات، لتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية للسيدات». وشهدت النسختان الأولى والثانية من برنامج أكاديمية رائدات الأعمال، مشاركة 21 شركة.

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