«عزيزي»: اكتمال %98 من إنشاءات «بيرتون» في الفرجان

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة عزيزي، تحقيق إنجاز مهم في الأعمال الإنشائية لمشروعها «بيرتون» السكني في قلب الفرجان، ويتكون المشروع من 190 استوديو، و41 شقة من غرفة واحدة، و14 شقة من غرفتين، إضافة إلى 16 وحدة بنتهاوس. ويتوقع المطور إنجازه تماماً في الربع الثاني 2023.

واكتمل الآن الهيكل وأعمال الطابق والتكسية الداخلية والبلاط والمصاعد والواجهات الخارجية بنسبة 100%، بينما بلغت نسبة إنجاز الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتمديدات الصحية والتكييف والتدفئة والتهوية وحمام السباحة 99 %، والتشطيبات الكلية 98 %. وتم أخيراً زيادة إجمالي القوى العاملة إلى 220 فرداً.

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