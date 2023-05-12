إكسبو الشارقة يعزز علاقاته الدولية مع كبرى المؤسسات العالمية

المصدر: (الشارقة - البيان)

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شارك مركز إكسبو الشارقة في مؤتمر الرابطة العالمية لصناعة المعارض «UFI لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا السنوي 2023»، الذي اختتمت فعالياته أمس في العاصمة القطرية الدوحة. جاءت المشاركة بهدف توطيد علاقاته الدولية مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية العاملة في القطاع وبحث سبل العمل المشترك للارتقاء بهذه الصناعة الحيوية، والتعرف إلى الممارسات العالمية في المجال، ومناقشة المشاريع والمبادرات التي يمكن تنفيذها لتطوير القطاع.

وجاءت مشاركة المركز ممثلاً في سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز رئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لصناعة المعارض «أوفي»، حيث عقد لقاءات واجتماعات مع عدد من الرؤساء التنفيذيين ومسؤولي الشركات العاملة في القطاع.

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