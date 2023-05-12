غرف دبي تفتتح مكتباً تمثيلياً في سيدني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاح مكتب تمثيلي خارجي جديد لها في العاصمة الأسترالية سيدني، في حين وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية، لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مجال التجارة والاستثمار.

ويتماشى افتتاح المكتب الجديد مع الأولويات الاستراتيجية في جذب الاستثمارات والشركات العالمية إلى دبي، إضافة إلى دعم توسع أعضاء الغرفة في الأسواق العالمية، حيث ارتفع عدد المكاتب التمثيلية للغرفة إلى 17 مكتباً في جميع أنحاء العالم، وهو المكتب الجديد الثاني الذي يفتتح منذ بداية العام الجاري.

وجرى الإعلان عن افتتاح مكتب سيدني خلال لقاء عقد في مقر غرف دبي بحضور معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ووفد يضم كبار المسؤولين في حكومة نيو ساوث ويلز الأسترالية، من بينهم مارغريت بيزلي، حاكمة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، ومعين أنور، مفوض التجارة والاستثمار في حكومة نيو ساوث ويلز، إضافة إلى ممثلين عن مجلس الأعمال الأسترالي. ووقع مذكرة التفاهم محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، ومحمد حاج، المدير الوطني رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير: يعكس افتتاح مكتبنا الجديد في سيدني وتوقيع مذكرة التفاهم مع أصدقائنا في غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية علاقاتنا التجارية الثنائية القوية، كما أنه تأكيد على التزامنا القوي بالعمل معاً لتعزيز اتفاقيات الأعمال التي تدعم مصالح الطرفين. وأشار إلى أن الإمارات تعتبر حالياً الشريك التجاري الأكبر لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، وتحتل المرتبة 19 في قائمة أكبر أسواق التصدير للبلد.

«دبي جلوبال»

ويتماشى افتتاح المكتب الجديد في سيدني مع مبادرة «دبي جلوبال» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية لتأسيس 50 مكتباً تمثيلياً لدبي في جميع القارات الخمس بحلول عام 2030. وتهدف مبادرة «دبي جلوبال» إلى استقطاب الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والمواهب العالمية إلى دبي. وبدعم من شركاء استراتيجيين من القطاعين العام والخاص، ستعمل غرفة دبي العالمية على زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي من 1.4 تريليون درهم إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026.

وقالت مارغريت بيزلي، حاكمة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية: «يجمع ولاية نيو ساوث ويلز ودولة الإمارات تاريخ مشترك من العلاقات الثنائية الراسخة التي تستحق أن نحتفي بها. وتشكل هذه اللحظة التاريخية التي نشهد فيها توقيع مذكرة تفاهم بين نيو ساوث ويلز الأسترالية والإمارات دليلاً ملموساً جديداً على عمق العلاقات بين نيو ساوث ويلز الأسترالية والإمارات، والحرص المتبادل على تعزيزها».

وبلغت التجارة بين الإمارات وأستراليا 4.5 مليارات دولار خلال 2022، بنمو 28.6 % مقارنة بـ2021. وبلغ عدد الشركات الأسترالية المسجلة بعضوية غرفة تجارة دبي 1530 شركة، منها 307 شركات جديدة انضمت إلى عضوية الغرفة في 2022.

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