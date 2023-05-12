3.2 مليارات درهم أرباح «إعمار العقارية» خلال الربع الأول بنمو 43 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إعمار العقارية» تحقيق نتائج مالية قوية في الربع الأول 2023، وذلك بفضل ارتفاع مبيعاتها العقارية، والنجاح الذي تشهده عملياتها في جميع قطاعات أعمالها.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 6.3 مليارات درهم، مدعومة بالنشاط الذي يشهده القطاع السياحي، ومبيعات تجارة التجزئة، فضلاً عن الارتفاع في الطلب على المشاريع العقارية في دبي، كما حققت الشركة خلال هذه الفترة نمواً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 4 مليارات درهم بزيادة قدرها 26%، وأرباحاً صافية بلغت 3.2 مليارات درهم بزيادة قدرها 43% مقارنة بالربع الأول 2022.

وحققت الشركة مبيعات عقارية قيمتها 9.2 مليارات درهم بزيادة 11% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقارية 55.7 مليار درهم، والتي سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات المقبلة.

وقال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية: النتائج المالية لشركة إعمار خلال الربع الأول تعكس قدرتنا على تعزيز أدائنا باستمرار من خلال الإدارة الفعالة للكفاءات التشغيلية. إن الزيادة الملحوظة في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات وهوامش الربح إنما هي نتيجة مباشرة لقدرتنا على توسيع نطاق عملياتنا.

ونظراً لالتزام إعمار بالابتكار وتنمية المواهب والتميّز التشغيلي، فإن الشركة قادرة على تحقيق زيادة في المبيعات، وإرضاء العملاء، وتعزيز الربحية والقيمة للمساهمين. وسجلت إعمار للتطوير المملوكة بأغلبيتها لشركة إعمار العقارية خلال الربع الأول مبيعات عقارية بقيمة 8.6 مليارات درهم بزيادة 26% مقارنة بالربع الأول 2022، كما بلغت إيرادات إعمار للتطوير في الإمارات 3.6 مليارات.

إعمار الدولية

وفي الربع الأول، سجلت العمليات العقارية الدولية لشركة إعمار مبيعات عقارية بلغت 627 مليون درهم، وأسهمت بإيرادات قدرها 420 مليون درهم، والتي تمثّل 7% من إجمالي إيرادات إعمار. وتأتي هذه النتائج المالية مدفوعة بشكل أساسي من العمليات الناجحة التي تم تنفيذها في مصر.

مراكز التسوّق

وسجلت مراكز التسوّق، وأصول البيع بالتجزئة والتأجير التجاري نمواً في إيراداتها خلال الربع الأول من 2023 بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1.4 مليار درهم. وحققت محفظة إعمار من مراكز التسوّق، وأصول البيع بالتجزئة والتأجير التجاري في الربع الأول من 2023 أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 1.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 114% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

ويُعزى هذا الإنجاز إلى تحقيق مكاسب من بيع «نمشي» بقيمة 700 مليون درهم، إلى جانب زيادة المبيعات القياسية للمستأجرين بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول 2022. وبلغت نسبة إشغال المستأجرين في الأصول الأساسية التي تديرها إعمار لإدارة مراكز التسوّق 95%.

إعمار للضيافة والترفيه

وسجلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بقيمة 884 مليون درهم بنمو 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي هذا الأداء نتيجة الانتعاش المستمر لقطاع السياحة، وزيادة الإنفاق المحلي. وحققت الفنادق التابعة لإعمار للضيافة في الإمارات، بما في ذلك الفنادق المُدارة من قبلها، متوسط إشغال 75% خلال الربع الأول 2023.

وسجلت محفظة إعمار المتنوعة من الأعمال ذات العوائد المتكررة، بما في ذلك مراكز التسوّق، والضيافة، والترفيه، والتسلية، والتأجير مجتمعة إيرادات بلغت 2.3 مليار درهم، بزيادة 11% مقارنة بالربع الأول 2022. وتشكل عوائد هذه الأعمال 37% من إجمالي إيرادات إعمار.

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