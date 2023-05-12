«ديار» و«دبي التجاري» يتصدران ارتفاعات 13 شركة في سوق دبي

المصدر: دبي- محمد عباس

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استحوذت 5 أسهم في سوق دبي المالي على 59.44 % من سيولة السوق، وسط إعلان الشركات والبنوك عن أرباح ربعية قوية مع تركز السيولة بشكل رئيس في قطاعي العقار والمالية، وهي شركات: «ديار للتطوير» و«إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«الأنصاري للخدمات المالية»، بسيولة جاوزت 208.8 ملايين درهم في جلسة الخميس.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 3568.83 نقطة، أمس، بتراجع 0.12%، وقاد سهما «ديار» و«دبي التجاري» مكاسب 13 شركة بسوق دبي، وارتفعا بنسب 3.7 % و2.6 % على التوالي.

وشهد سوق دبي المالي، بختام الجلسة، ارتفاع أسهم تكافل 13.4 %، ودار التكافل 3.8 %، والأنصاري للخدمات المالية 0.8 %. واستحوذ «ديار للتطوير» على النصيب الأكبر من تداولات السوق، بسيولة جاوزت 71.8 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية»، جاذباً أكثر من 61.1 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني»، بسيولة 33.7 مليون درهم، و«دبي الإسلامي» بسيولة 21.1 مليون درهم، والأنصاري للخدمات المالية بسيولة 21 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند 9669.82 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.56 %، وصعدت أسهم رأس الخيمة للدواجن 9.7 %، والبنك العربي المتحد 4.4 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 3.6 %، وأي دي سي كوربوريشن للاستحواذ 1.6 %، وأمريكانا للمطاعم 0.53 %، وألفا ظبي القابضة 0.4 %.

واجتذب سهم «العالمية القابضة»، سيولة 204.5 ملايين درهم، تلاه «أدنوك للغاز»، جاذباً 114.5 مليون درهم، فيما بلغت سيولة «ألفا ظبي» نحو 104.1 ملايين درهم.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.02 مليار درهم في سوق أبوظبي و351.36 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.49 مليار سهم عبر تنفيذ 78.25 ألف صفقة، بعد تداول 485 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 20 ألف صفقة.

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