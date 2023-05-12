«كابسات 2023» يشهد مشاركة 75 متحدثاً بارزاً

المصدر: (دبي- البيان)

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يستضيف «كابسات 2023»، الحدث المتخصص في مجال البث وصناعة المحتوى والإنتاج والتوزيع والإعلام الرقمي والترفيه، أكثر من 75 متحدثاً إقليمياً ودولياً من قطاعات الإنتاج والبث والأقمار الاصطناعية، لمشاركة خبراتهم ومعارفهم حول أبرز المواضيع والاتجاهات على صعيد هذه القطاعات، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 18 مايو 2023.

ويتخلل المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية، تنظيم العديد من المؤتمرات حول مواضيع متنوعة، منها «مؤتمر المحتوى»، و«سات إكسبو»، وفعالية «نيكستجن كونتينت»، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض ما يزيد على 14,000 زائر وأكثر من 340 عارضاً من 400 علامة تجارية.

ويمكن للزوار التعرف إلى التقنيات المبتكرة في القطاع، من خلال «مؤتمر المحتوى». وتغطي هذه الفعالية مواضيع مختلفة، بما فيها استخدام الذكاء الاصطناعي، والرياضة الرقمية في عالم الميتافيرس، والحدّ من البصمة الكربونية الناجمة عن أنشطة قطاعات الأفلام والتلفزيون، والإنتاج عن بعد، وكيفية التميز لصُنَّاع مدونات الفيديو. ويتضمن المؤتمر جلسة بعنوان «تمكين المرأة: كسر الحواجز وتعزيز الحضور»، بمشاركة شخصيات نسائية رائدة ممن يقدمن إسهامات محورية في قطاع الترفيه، ويضطلعن بدور محوري في رفع مستوى المساواة والشمولية والتنوع في القطاع. كما تعقد قمة «سات إكسبو»، التي تستقطب العديد من المؤثرين في قطاعات الأقمار الاصطناعية، وتقنيات الفضاء العالمية.

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