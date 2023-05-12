«الاتحاد للشحن» تحقق إنجازاً كبيراً في رحلتها نحو الاستدامة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة للاتحاد للطيران، عن تحقيق إنجاز كبير في رحلتها نحو تحقيق الاستدامة، حيث حصلت على تقييمات عالية في المعايير الرئيسية في برنامج بلوسكاي للتحقق من الاستدامة.

وتعد الاتحاد للشحن أول شركة في الشرق الأوسط تنضم إلى البرنامج الذي يهدف إلى تقييم أداء شركات الشحن الجوي في مجال الاستدامة والتحقق منه.

وأكملت شركة الاتحاد للشحن عملية التقييم والتحقق التي تستند إلى منهجية علمية بنجاح، حيث قيمت مجموعة من المدققين المستقلين مبادرات الشركة وبرامجها المتعلقة بالاستدامة وفق ثمانية معايير رئيسية للاستدامة.

مواضيع رئيسية

وتندرج هذه المعايير الثمانية تحت ثلاثة مواضيع رئيسية، وهي البيئة والمجتمع والثقافة والقيادة، وتشمل 30 إجراءً محدداً يجب على قطاع الشحن الجوي التركيز عليها لتعزيز مساهمته في تحقيق الاستدامة والحد من تأثيره السلبي على البيئة.

وتلقت الاتحاد للشحن عند انتهاء عملية التقييم لوحة بيانات مخصصة تحدد أداءها استناداً إلى تلك المعايير، حيث حصلت على تقييم متقدم فيما يتعلق بالحد من الانبعاثات الكربونية، مما يدل على التقدم الذي أحرزته الشركة في عملية اعتماد وقود الطيران المستدام، وتحديث أسطولها الجوي ومركباتها البرية للحد من انبعاثات الكربون وتقليل استهلاك الطاقة في جميع عملياتها، فضلاً عن تحسين استخدام أسطولها الجوي.

شراكات

كما أحرزت الاتحاد للشحن نتائج أداء مميزة في مجال الشراكات، حيث حققت الشركة خلال السنوات الأخيرة خطوات واسعة في رحلتها للحد من الانبعاثات الكربونية الذي يأتي في إطار تعهدها بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 من خلال الشراكات والتعاون على مستوى القطاع.

ووقعت الاتحاد للشحن اتفاقية تعاون مع شركة نيست لتعزيز اعتماد وقود الطيران المستدام، كما أصبحت أول شركة طيران دولية تقوم بشراء واستخدام وقود الطيران المستدام الياباني، بالإضافة إلى سعيها لتأمين الوقود من خلال تعاونها مع شركات عالمية أخرى موردة له.

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