46 % نمو أرباح «أمانات» إلى 44 مليون درهم

المصدر: (دبي - وام)

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أعلنت شركة أمانات القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 46 % على أساس سنوي لتصل إلى 44.4 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، مدفوعة بالنمو القوي في كل من محفظتي الرعاية الصحية والتعليم الاستثمارية.

ونمت الإيرادات خلال الفترة ذاتها بنسبة 42 %، مدفوعة بالنمو في كل من محفظتي الرعاية الصحية والتعليم الاستثمارية، بما في ذلك مساهمة شركة تنمية الإنسان التي تم الاستحواذ عليها أخيراً في نهاية عام 2022.

وقال حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة أمانات: «تعكس نتائجنا المالية القوية للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 نجاح استراتيجيتنا لتعزيز القيمة والنمو، حيث أسهمت الاستثمارات الجديدة والتوسعات الجغرافية لمنصاتنا الاستثمارية الصحية والتعليمية في تحقيق النمو في الأداء التشغيلي».

وأضاف الشامسي: «بعد انتهاء الربع الأول، تم إطلاق أمانات للرعاية الصحية وبالتزامن مع ذلك أكملنا الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة سكون، لتصبح بذلك أمانات أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية الممتدة لمرحلة ما بعد الإصابات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع وجود خطط للوصول إلى 1000 سرير تشغيلي في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي في غضون السنوات الثلاث المقبلة، مما سيحقق لمساهمينا مزيداً من القيمة، بما في ذلك فرص واعدة للنمو من خلال الاستحواذ والاندماج وتحقيق منافع تآزرية».

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