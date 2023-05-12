15 مليون درهم صافي الربح لمساهمي شعاع كابيتال للربع الأول

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة شعاع كابيتال؛ المنصة المتخصصة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2023. وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 15 مليون درهم، محققاً بذلك زيادة قدرها 60 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 60 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023 مدعوماً بالإيرادات المتكررة القوية عبر جميع قطاعات الأعمال. واستمر خفض المديونية في عام 2023 بحدود 400 مليون درهم خلال هذا العام، بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 53 % في الربع الأول من عام 2023، محققة انخفاضاً لافتاً مقارنة بنسبة 89 % في الربع الأخير من عام 2022، ويعزى ذلك إلى قاعدة الإيرادات المستقرة والانضباط الثابت في التكاليف.

وقال فؤاد طارق خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شعاع كابيتال»: تعكس نتائج الربع الأول من عام 2023 التقدم الذي أحرزته شعاع ضمن استراتيجيتها المرتكزة على تنويع الأصول والتخارج من بعضها مع المحافظة على تحقيق دخل تشغيلي قوي وعائدات مستدامة للمستثمرين والمساهمين لدينا. وسنواصل جهودنا للتكيّف مع مختلف الظروف وتوفير فرص استثمارية فريدة بعوائد مجدية لعملائنا.

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