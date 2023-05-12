24 مليون درهم صافي ربح «أرامكس» في الربع الأول

المصدر: (دبي - وام)

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أعلنت أرامكس؛ المزوّد لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023، حيث حققت إيرادات بنحو 1.43 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس قوة ومرونة نموذج الشركة التشغيلي، خصوصاً في ظل مجموعة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي ككل. ووصل صافي أرباح «أرامكس» إلى 24 مليون درهم خلال الربع الأول.

وجاءت هذه الإيرادات مدفوعة بالأداء المستقر الذي حققه قطاع خدمات الشحن الدولي السريع ومرونة قطاعي خدمات الشحن والخدمات اللوجستية وحلول إدارة سلسلة التوريد. واستمرت الإيرادات في التأثر بتقلبات أسعار صرف العملات والضغوط التضخمية وعودة تدفقات خدمات الشحن إلى طبيعتها في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات، أظهرت الشركة مرونة في حجم أعمالها وتحسناً في الهوامش.

وارتفع إجمالي الأرباح في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 4 % ليصل إلى 358 مليون درهم مقارنة بـ344 مليون درهم في الربع الأول من العام 2022، في حين بلغ هامش الربح الإجمالي للربع الأول من العام 2023 نسبة 25 %.

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