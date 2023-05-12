1.05 مليار درهم أرباح «إعمار للتطوير»

المصدر: دبي - البيان

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سجلت «إعمار للتطوير» التي تمتلك إعمار العقارية حصة الأغلبية فيها، ارتفاعاً في مبيعاتها العقارية في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 26 % مع وصول القيمة الإجمالية إلى 8.6 مليارات درهم مقارنة بمبلغ 6.8 مليارات في الربع الأول 2022. وجاء هذا الأداء نتيجة لإطلاق إعمار الناجح مجموعة من المشاريع العقارية التي من شأنها أن تشكّل مصدراً قوياً للإيرادات المرتقبة في المستقبل، واستجابة للمبادرات الاستراتيجية التي تتخذها الشركة بهدف تعزيز مكانتها كمطور عقاري موثوق.

وحققت الشركة أرباحاً ونمواً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بمبلغ 1.14 مليار درهم بينما وصل صافي الربح إلى 1.05 مليار بالتوازي مع الربع الأول 2022. وبفضل الأداء المميز الذي حققته إعمار للتطوير، ارتفعت مبيعات الشركة المتراكمة إلى 45.68 مليار درهم والتي سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات المقبلة.

وأطلقت «إعمار للتطوير» في الربع الأول 7 مشاريع هي: «إيلورا» في ذا فالي، و«إلفيرا» في دبي هيلز استيت، و«بالاس ريزيدنس نورث»، و«سيدار»، و«سافانا» في دبي كريك هاربور، و«آنيا» و«آنيا 2» في المرابع العربية 3.

وقال محمد العبّار، مؤسس شركة إعمار: مبيعاتنا المتراكمة إنما تؤكد قوة الطلب في أسواقنا الرئيسية، كما ترسخ موقعنا الذي يتيح لنا الاستمرار في تحقيق الربحية والقيمة المستدامة لمساهمينا.

وتستمر دبي في الحفاظ على مكانتها بصفتها وجهة عالمية رائدة للأعمال التجارية، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والسفر والضيافة، إضافة إلى القطاعات النامية مثل التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتي تشهد نمواً مطرداً. كما تجتذب المنطقة عدداً من المهنيين المحترفين والمستثمرين بما يتماشى مع إمكانات النمو الثابتة المتاحة في المنطقة، والتي تتجلى بوضوح في نتائج مبيعات شركة إعمار للربع الأول من العام 2023.

تسليم المشاريع

وفي الربع الأول 2023، قامت شركة «إعمار للتطوير» بتسليم قرابة 1,600 وحدة سكنية عبر مواقعها الرئيسية المختلفة، بما فيها دبي هيلز استيت، ودبي كريك هاربور، وداون تاون دبي، وإعمار بيتشفرونت، والمرابع العربية، وإعمار الجنوب. وبنهاية مارس 2023، قامت إعمار بتسليم أكثر من 59,500 وحدة سكنية، ولا يزال لديها أكثر من 28,500 وحدة سكنية قيد التطوير حالياً في دولة الإمارات.

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