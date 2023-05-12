حصة لـ«ألفا ظبي القابضة» بالمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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استحوذت شركة «ألفا ظبي القابضة» على حصة قدرها 36.4 % في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، وهي مؤسسة تمتلك وتدير وتشغل عدداً من أفضل مرافق الضيافة في أبوظبي. وتمت عملية الاستحواذ عبر صفقة شراء من أحد مساهمي المؤسسة مقابل مبلغ إجمالي قدره 730 مليون درهم.

وقال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «ألفا ظبي القابضة»: توفر الصفقة قيمة إضافية لمحفظتنا، إذ تعزز إمكاناتنا في قطاعات الضيافة وأسلوب الحياة والمأكولات والمشروبات، كما تدعم طموحاتنا بتنويع محفظتنا التشغيلية والاستثمارية في هذا المجال. وكمستثمر مهم في قطاعي العقارات والضيافة، نواصل البحث عن فرص تعزز قيمة محفظتنا وتوسع نطاق أعمالنا.

وتماشياً مع استراتيجية النمو الخاصة بشركة «ألفا ظبي» الرامية لتوسيع نطاق أعمالها وتنويعها عبر أحد قطاعاتها الأساسية، يأتي توقيع هذه الصفقة في أعقاب العديد من عمليات الاستحواذ والاستثمارات التي قامت بها الشركة عام 2022 في هذا القطاع، بما فيها زيادة حصة الشركة في شركة «الدار العقارية» والاستثمار في «ناموس جروب»، إضافة إلى ذلك، تتضمن محفظة الضيافة المتنامية والغنية بالأصول لشركة «ألفا ظبي» منتجع «شيفال بلان رانديلي» الشهير (المشروع الفندقي الثاني لشركة «لويس فويتون مويت هينيسي»)، ومنتجع «سانت ريجيس جزيرة السعديات»، بالإضافة إلى منتجع وسبا «لاكشري كوليكشن الوثبة».

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