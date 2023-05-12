4.7 مليارات درهم صافي دخل «أدنوك للغاز» خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، «أدنوك للغاز» الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز، أمس، نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2023، الربع الأول من عام 2023، والتي تعد الأولى منذ تأسيس الشركة والاكتتاب العام الأولي على أسهمها.

وتم الإعلان عن النتائج المالية المبدئية غير المدققة الموضحة هنا للفترة المقارنة (أي فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2022 «الربع الأول من عام 2022») على أساس الإيرادات المبدئية المعدلة.

وحققت الشركة صافي دخل خلال الربع الأول من 2023 بلغ 1.3 مليار دولار (4.7 مليارات درهم ) بزيادة 9 % على أساس سنوي، مقارنة بصافي دخل معدل مبدئي بلغ 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم) خلال الربع الأول من عام 2022. وسجلت خلال الربع الأول من العام الجاري إيرادات بلغت 5.2 مليارات دولار مقارنة بالإيرادات المعدلة المبدئية للفترة نفسها لعام 2022 والتي بلغت 6.2 مليارات دولار، ويعود ذلك لحالة الأسعار في الأسواق العالمية.

وحافظت الشركة على مستويات عالية من الموثوقية في جميع عملياتها التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2023، مع نسبة موثوقية بلغت 98.5 % عبر مرافقها.

وتتمتع «أدنوك للغاز» بهامش أرباح مرن يمكن التنبؤ به، تدعمه فرص مربحة للنمو والتطور. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير سجلت أسعار خام برنت، والتي يتم بموجبها تحديد سعر بيع الغاز، انخفاضاً بنسبة 24 % مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

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