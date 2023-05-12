133 مليوناً أرباح «الأنصاري للخدمات المالية»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، نتائجها المالية لفترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023. وهذه أول نتائج مالية للمجموعة، منذ أن أدرجت 10% من رأسمالها المُصدر من خلال طرح عام أولي بسوق دبي المالي في 6 أبريل.

وبلغ صافي الأرباح 133 مليون درهم، بزيادة 7.2 % على أساس سنوي. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 7.9 % على أساس سنوي، لتصل إلى 151 مليون درهم، وبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حوالي 53 %، دون تغيُّر يُذكر، بفضل النمو القوي للإيرادات، والمساهمة المرتفعة في هامش الربح، من زيادة عدد المعاملات الرقمية، ونموذج المجموعة المرن القائم على ترشيد المصاريف الرأسمالية.

وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 9.1 % على أساس سنوي، ليصل إلى 287 مليون درهم، مدفوعاً بزيادة قدرها 8.6 % على أساس سنوي، في إجمالي عدد المعاملات.

شهدت خدمات دفع الرواتب، وفقاً لنظام حماية الأجور، زيادة قوية في الدخل التشغيلي بنسبة 23.4 ٪ في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

رغم أن أعمال كاش ترانس للحلول المتكاملة لإدارة النقد، لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنها تواصل اكتساب زخم ملحوظ، حيث ارتفع عدد عملاء كاش ترانس من 3 عملاء فقط في الربع الأول 2022، إلى 25 عميلاً في الربع الأول 2023.

توزيعات الأرباح

وفقاً لما تم الإعلان عنه خلال طرحها العام الأولي، والمبين في نشرة الإصدار، تعتزم المجموعة توزيع ما لا يقل عن 600 مليون درهم عن السنة المالية 2023، يتم دفعها بشكل نصف سنوي، مع توقع صرف توزيعات النصف الأول في أكتوبر 2023، وصرف الدفعة الثانية في أبريل 2024.

وقال راشد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»: «بدأنا عام 2023 بداية قوية، لنستكمل أداءنا المالي والتشغيلي الممتاز الذي سجلناه في العام الماضي. ويستمد نمو المجموعة قوته من قوة اقتصاد دولة الإمارات، وتحديداً الزيادة المطردة في عدد السياح الوافدين، وثقة المستهلك الإيجابية، وازدهار قطاع الأعمال.

كما يعكس أداؤنا المالي القوي في الربع الأول، الفرصة الاستثمارية المجزية التي توفرها المجموعة، ويدعم وعدنا بتوزيع الأرباح، كما يفسر الطلب القوي من المستثمرين على اكتتابنا العام، الذي حقق نجاحاً استثنائياً. ونتوقع أن تسهم خططنا لزيادة عدد فروعنا في تعزيز مكانتنا في سوقنا المحلية.

ونعتقد أيضاً أن تواصل قنواتنا الرقمية أداءها الاستثنائي، مع تفضيل المزيد من العملاء لها، وهو ما سيوسع هامش ربحنا.. ونتوقع أيضاً توسيع حضورنا في أسواق دول مجلس التعاون الأخرى، ما يدعم تنويع إيراداتنا».

وقال محمد بيطار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأنصاري للخدمات المالية»: "سجلنا نمواً قوياً في جميع وحدات أعمالنا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، حيث حققت خدمات الأوراق النقدية ونظام حماية الأجور، أفضل أداء بين منتجاتنا الأخرى خلال هذه الفترة.

وتستفيد خدمات الأوراق النقدية من الزيادة الكبيرة في عدد السياح القادمين إلى دولة الإمارات، كما دعم نمو القطاع الزيادة القوية في خدمات الأوراق النقدية للشركات. وشهد منتج البطاقات مسبقة الدفع، أداء استثنائياً، حيث ارتفعت عدد المعاملات بنسبة 40 ٪، مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

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