«إتش إس بي سي» ينظم منتدى حول الترابط بين المنطقة والصين

المصدر: (دبي - البيان)

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شكلت الفرص والإمكانات الاقتصادية المتاحة للممر التجاري الذي يربط بين منطقة الشرق الأوسط والصين محوراً للمناقشة في منتدى «الترابط الدولي» الحصري، الذي تم تنظيمه بالتعاون ما بين بنك «إتش إس بي سي» ومجلس الأعمال الإماراتي الصيني للشركات الصينية والعملاء في الإمارات. واستضاف البنك تشانغ ييمينغ، سفير الصين لدى الإمارات.

وقال ييمينغ: نظراً لمكانة الإمارات بوصفها ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم العربي وأكبر وجهة استثمارية للصين في المنطقة، فهناك إمكانات كبيرة للمزيد من التعاون. وتجاوزت التبادلات التجارية بين دول التعاون والصين حجم التجارة الخليجية مع الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مجتمعتين لأول مرة منذ 2021. وسجلت التجارة بين الصين والإمارات رقماً قياسياً بلغ 99.2 مليار دولار في 2022.

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