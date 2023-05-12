الإمارات تؤكد التزامها بخلق مسارات مستدامة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي

المصدر: أبوظبي - البيان

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ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الـ64 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس في العاصمة العُمانية مسقط.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي التزام الإمارات بتعزيز التعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة خلق مسارات مستدامة من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخليجية قدماً، وتعزيز التكامل بما يسهم في رخاء وازدهار الشعوب الخليجية.

ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع كلاً من عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة. وتم خلال الاجتماع، بحث خطوات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي قبل نهاية 2024. كما جرت مناقشة آليات تحفيز الاستثمارات في المشاريع المشتركة.

التجارة البينية

وأوضح الزيودي أن دولة الإمارات تثمن الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة من أجل خلق مسارات جديدة تدعم آليات العمل الخليجي المشترك في كل المجالات الحيوية، وذلك من خلال الموضوعات الحيوية المطروحة على أجندتها والتي تستهدف جميعها دعم التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات بشكل مستدام، وهو ما سيسفر عن خلق المزيد من فرص العمل المستدامة، خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وأكد دعم الإمارات لجميع المخرجات والقرارات المهمة المنبثقة عن اجتماعات اللجنة، وبما يسهم في دفع مسيرة دول المجلس، ويعزز مكانتها الرائدة على خريطة التجارة العالمية، لافتاً إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير كل ممكنات النمو للشركات الناشئة بشكل عام، والعاملة بالقطاعات التكنولوجية المتطورة خاصة.

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