«العالمية القابضة» لن تشارك ببيع أسهم لـ«أداني جروب»

المصدر: دبي – رويترز

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قال متحدث باسم الشركة العالمية القابضة، ومقرها أبوظبي، أمس، إن الشركة ليس لديها أي نية للمشاركة في أي عملية محتملة لبيع أسهم أو سندات تقوم بها مجموعة أداني جروب الهندية.

وأوضح أحمد إبراهيم المتحدث باسم العالمية القابضة، أنه «في هذه المرحلة، ليس لدى العالمية القابضة أي نية للمشاركة أو الانضمام لأي عملية بيع محتملة للأسهم أو السندات تقوم بها أداني أو أي طرف آخر». وتابع أنه «في حال حدوث أي تغيير، ستقوم العالمية القابضة بالإفصاح عن الأمر للسوق، وفقاً للقواعد واللوائح». يأتي هذا وسط أنباء عن أن الشركة بصدد عقد اجتماع للمصادقة على مقترح لجمع تمويل. وتجدر الإشارة إلى أن العالمية القابضة لديها استثمارات في أداني.

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