804 ملايين درهم أرباح «أدنوك للحفر» للربع الأول بزيادة 25 %

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة «أدنوك للحفر» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن نتائج مالية قوية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2023.

وسجلت «أدنوك للحفر» ارتفاعاً في إيراداتها خلال الربع الأول من هذا العام لتصل إلى 2.63 مليار درهم (716 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 19% على أساس سنوي. وجاء النمو في الإيرادات الذي حققته «أدنوك للحفر» في جميع قطاعات أعمالها مدفوعاً بقطاعي الحفارات البحرية ذاتية الرفع وخدمات حقول النفط اللذين حققا على التوالي ارتفاعاً بنسبة 28% و43%.

كما حققت الشركة نمواً في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت نسبته 19%، لتصل إلى 1.22 مليار درهم (333 مليون دولار)، فيما تجاوز صافي الأرباح قيمة 804 ملايين درهم (219 مليون دولار ) خلال الربع الأول، بزيادة نسبتها 25% على أساس سنوي. وعرفت إيرادات الربع الأول انخفاضاً 2% مقارنة مع إيرادات الربع الأخير 2022 بسبب انخفاض الأثر الناجم عن سداد مطالبات ارتفاع التكلفة.

قال عبدالرحمن عبدالله الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «نحن سعداء بتحقيق «أدنوك للحفر» لنتائج مالية قوية خلال الربع الأول من هذا العام تعكس بوضوح التزام الشركة بتنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى زيادة الأرباح اعتماداً على برنامج الشركة لتسريع توسعة أسطولها وتطوير نطاق ما تقدمه من خدمات بهدف تعزيز القيمة للعملاء وللمساهمين».

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