«ماريوت» توسّع محفظتها في الإمارات بتطوير «لو ميريديان جزيرة المرجان»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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رحبت شركة «مرجان»، المطور الرئيس لعقارات التملك الحر في إمارة رأس الخيمة، بتوقيع اتفاقية بين مجموعة ماريوت الدولية وشركة «ثري ماسكتيرز للضيافة» لافتتاح فندق جديد يحمل علامة «لو ميريديان» في رأس الخيمة. ويسهم «منتجع وسبا لو ميريديان جزيرة المرجان» في تعزيز عروض الضيافة المميزة التي توفرها جزيرة المرجان مع إضافة 350 غرفة فندقية بحلول عام 2026.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى تطوير المنتجع «ثري ماسكتيرز للضيافة»، وهي شركة تطوير عقاري مملوكة بالكامل لمجموعة «بلس هولدنج» تأسست في الإمارات. ويمثل المنتجع الواقع على الواجهة البحرية الساحرة لجزيرة المرجان الإضافة الأحدث للمجموعة المتنامية من وجهات الضيافة في الجزيرة التي تسهم إلى حد كبير في تعزيز جاذبية الإمارة وقدرتها على جذب أعداد متزايدة من الزوار القادمين من جميع أنحاء العالم. وستضم الوجهة 7 منافذ للطعام والمشروبات ومجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية، بما في ذلك مركز للياقة البدنية، ومسبح، وسبا، ونادٍ للأطفال. ويعكس المنتجع جوهر علامة «لو ميريديان» المتمثل في الاستمتاع برغد العيش، حيث يوفر برامج ومساحات مميزة للعلامة مثل «لو ميريديان هب»، التي تشكل مفهوماً جديداً لردهات الفنادق التقليدية.

وقال عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: «نرحب بقرار مجموعة ماريوت الدولية لتوفير تجربة فنادق ومنتجعات لو ميريديان الاستثنائية لقاطني وزوار جزيرة المرجان. وتسهم المحفظة المتنامية من المشاريع المتكاملة الضخمة على الجزيرة في إرساء معايير متميزة لتجارب العيش على الواجهة البحرية في دولة الإمارات، واجتذاب المزيد من الاستثمارات إلى رأس الخيمة».

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