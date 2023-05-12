&e توقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع «فودافون» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: أبوظبي – وام

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أعلنت &e، أمس، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع «فودافون»، لتعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما؛ من أجل تقديم أحدث المنتجات والخدمات المبتكرة في قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا. وتؤسس الاتفاقية لدخول &e كمساهم رئيس في مجموعة فودافون، وترسم بذلك مرحلة جديدة في العلاقة الاستراتيجية التي بدأتها &e عندما نفذت استثمارها الأول في فودافون خلال مايو 2022.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين اثنين من أبرز مزوّدي خدمات الاتصالات والتكنولوجيا في العالم؛ لتحقيق المزيد من التطور والنمو، وتخطط &e وفودافون لتعزيز التعاون وتطوير المزيد من الخدمات والحلول الرقمية التي تتجاوز الحدود الجغرافية للعملاء من مختلف الجنسيات في عدة مجالات، منها:

قطاع المؤسسات والشركات؛ حيث تتعاون الشركتان لتقديم الخدمات والحلول الموجَّهة للمؤسسات والشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات القطاع العام، وتتضمن خدمات الاتصال الثابت والمحمول، والشبكات الخاصة المحمولة، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، والخدمات السحابية.

قطاع المشتريات؛ حيث تقوم الشركتان بتبادل أفضل الممارسات، مع احتمال توحيد عمليات الشراء المشترك وقطاع مبيعات الجملة والتجوال؛ حيث تعزِّز الشركتان جهودهما ليشكّلا معاً الشريك الأفضل القادر على إتاحة بنية تحتية رقمية بكفاءة عالية وقطاع التكنولوجيا؛ حيث تعمل الشركتان معاً لتنفيذ خارطة طريق تسمح بتطوير واعتماد تقنية «النفاذ الراديوي المفتوحة».

انضمام

وبموجب الاتفاقية، ينضم الرئيس التنفيذي لـ &e إلى مجلس إدارة فودافون كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وذلك بموجب امتلاك &e حصةً من الأسهم تبلغ 14.6%، وتستطيع &e أيضاً ترشيح عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ثانٍ، مستقل عنها، إذا تجاوزت حصتها من الأسهم 20%، (تخضع لبعض التعديلات قبل الحصول على الموافقات التنظيمية) ويحتاج تعيين هذين العضوين إلى الحصول على الموافقات التنظيمية المناسبة.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ &e: «يتوافق قرار استثمارنا في فودافون مع استهدافنا لتعزيز موقعنا كمجموعة عالمية رائدة في مجال الاستثمار في التكنولوجيا والاتصالات، ويرتكز على السمعة والمكانة القويتين لمجموعة فودافون، التي تعد من أبرز رواد قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في العالم. ويسعدنا أن نرحب بمارجريتا ديلا فالي؛ كرئيس تنفيذي جديد لمجموعة فودافون، ونثق في قدراتها القيادية لتوجيه الشركة نحو تحقيق نمو قوي خلال الفترة المقبلة، ونؤمن بأن التعاون الاستراتيجي بين &e وفودافون سيسهم في خلق فرص جديدة أمامنا من أجل دعم وتبنّي تقنيات الأجيال التالية، واستشراف مستقبل قطاع الاتصالات الرقمي العالمي الذي يشهد نموّاً متسارعاً».

وقالت مارجريتا ديلا فالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون: «يسعدنا تعزيز العلاقات مع &e من خلال اتفاقية التعاون الاستراتيجي بيننا، التي تتيح لنا فرصة العمل المشترك بهدف استكشاف المزيد من فرص النمو في الأسواق العالمية، وإضافة المزيد من الحوارات المرتبطة بتعزيز تقنية الاتصالات ضمن إطار محادثات مجلس الإدارة».

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