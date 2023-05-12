إطلاق «برج الحبتور» في دبي بارتفاع 350 متراً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الحبتور، في مؤتمر صحافي عُقد أمس بالحبتور سيتي، عن إطلاق برج الحبتور؛ أحد أكبر المباني وأكثرها ابتكاراً في موقع متميز على شارع الشيخ زايد، على ضفاف قناة دبي المائية، والمطل على برج خليفة في منطقة الخليج التجاري، وعلى مقربة من مركز دبي المالي العالمي.

وفي تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الصحافي، قال خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور: يبلغ ارتفاع البرج 350 متراً مع طوابق تحت الأرض لمواقف السيارات.

وسيكون من أكبر المباني السكنية في العالم، وسيضم وحدات سكنية ومنافذ للتجزئة ومرافق متكاملة. وتصل قيمة المشروع إلى مليارات الدراهم، ويقع في أرض بموقع رئيسي بارز ضمن الحبتور سيتي، وسيتم الإعلان عن التكلفة الإجمالية خلال الأيام المقبلة، على أن يتم فتح باب المبيعات بعد الوصول إلى نسبة متقدمة من أعمال الإنشاءات في البرج، وسيتم تمويل المشروع ذاتياً وليس عبر تمويلات مصرفية.

وأضاف: تعمل المجموعة أيضاً على تطوير مشروع مبنى جديد بجانب الحبتور جراند في منطقة جميرا ريزيدنس، وسيتم تصميم مشروع متميز بموقع استراتيجي مقابل الفندق وإطلالة على البحر. والمشروع الثالث يتضمن مبنى في منطقة دبي مارينا أيضاً.

وقال: «بما أنني عملت مقاول بناء في السابق، فأنا متحمّس لوضع حجر الأساس في المشروع والكشف عن بعض التفاصيل التقنية المبتكرة في تقنيات البناء المستخدمة في برج الحبتور، وأعتز كثيراً بأن المشروع سيُنجَز في وقت قياسي مع مراعاة أعلى معايير الجودة». ويعد برج الحبتور، الذي تبلغ كلفته مليارات الدراهم، أكبر مبنى سكني في العالم، إذ يضم 1,701 شقّة على مساحة 3,517,313 قدماً مربعة موزّعة على 81 طابقاً (G+7+73) فوق الأرض، ويتوقع انتهاء الأعمال في غضون 36 شهراً.

وأكد قائلاً: «فخور جداً بهذا المشروع. ولا يوجد مكان آخر في العالم أرغب في بناء مثل هذا المشروع فيه. إيماني بالقوة الاقتصادية لدولتنا المبروكة ومرونتها لا يتزعزع، ويزداد يوماً بعد يوم. ينسجم هذا المشروع الجديد مع رؤية الإمارات وتطلّعها إلى أن تكون على الدوام في صدارة الابتكار، والتنمية المسؤولة والحفاظ على عالمنا للأجيال المقبلة».

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