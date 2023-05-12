«الإمارات الإسلامي» يدعم الشركات الإماراتية الناشئة بحلول مصرفية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق «الإمارات الإسلامي»، حساب «إماراتي أبشر للأعمال» الجديد المصمم حصرياً لتوفير مجموعة شاملة من الحلول المصرفية المميزة للشركات الإماراتية الناشئة الواعدة.

وإضافة إلى الخدمات المصرفية الأساسية للأعمال، يقدم «الإمارات الإسلامي» «حساب إماراتي أبشر للأعمال» ليدعم الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، فهو لا يحتاج إلى توفر حد أدنى للرصيد خلال الأشهر الستة الأولى، ويوفر إمكانية فتح فوري للحساب بأحد أدنى متطلبات متوسط الرصيد الشهري في قطاع الخدمات المصرفية للأعمال، ويشمل دعوات لحضور فعاليات وورش عمل حصرية للتواصل، وفريقاً متخصصاً من مديري العلاقات الإماراتيين، وترقيات مجانية للحزم المتميزة، وهذا الحساب متاح حصرياً للشركات التي يملكها مواطنون إماراتيون، والتي تأسست وحصلت على رخصتها التجارية منذ مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وسيتمكن أصحاب الحسابات أيضاً من إجراء المعاملات المصرفية في أي مكان وفي أي وقت من خلال الوصول إلى أحدث منصة لإدارة النقد «businessONLINE» دون أي رسوم إضافية. وقال فريد الملا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي: انطلاقاً من كوننا مصرفاً مفضلاً لمواطني الدولة ومحركاً رئيسياً للحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، فإننا سنواصل بذل الجهود وتجاوز التوقعات لتمكين أهم ركائز الاقتصاد المحلي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز