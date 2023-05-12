«تي باي» و«بانجو» و«اتصالات مصر» تطلق الدفع الرقمي على «جوجل»

المصدر: (القاهرة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة تي باي TPAY، للمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، شراكتها مع Bango و«اتصالات مصر»، لإطلاق خدمة الدفع المباشر من خلال رقم الهاتف المحمول على متجر جوجل لأكثر من 30 مليون مشترك. سيؤدي التعاون إلى توفير تجربة أسهل لمستخدمي أجهزة الأندرويد لشراء التطبيقات والألعاب والمحتوى الإلكتروني على أجهزتهم على متجر Google Play.

وتوفر هذه الشراكة لعملاء اتصالات مصر القدرة على الدفع مقابل عمليات الشراء داخل التطبيق واشتراكات الخدمات من خلال خدمة الدفع المباشر عبر الخصم من رصيد رقم الهاتف، أو إضافة رسوم الاشتراك لفاتورة الهاتف، مما يجعل محتوى متجر Google Play في متناول أكثر من 60% من سكان مصر، الذين لا يستطيعون الوصول إلى طرق الدفع التقليدية مثل (بطاقات الائتمان /‏ الخصم). ويعزز هذا الإطلاق مهمة TPAY، وهي الدفع عبر الإنترنت بسهولة وأمان داخل منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وتسهيل عمليات التسوية عبر الحدود.

وقال أحمد يحيى، رئيس مسؤولي العملاء لاتصالات مصر: «نحن سعداء بتفعيل خدمة الدفع عبر الخصم من رصيد رقم الهاتف لعملائنا – الطريقة الأسرع والأسهل والأكثر ملاءمة لدفع الكثير من المحتويات والخدمات المتاحة في متجر Google Play».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز