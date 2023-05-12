شراكات وتفاهمات في ختام ملتقى الاستثمار السنوي 2023

المصدر: أبوظبي- البيان

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شهد ملتقى الاستثمار السنوي 2023 إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم، حيث تم الإعلان في ختام الملتقى عن اتفاقية شراكة مع «شاينا بريدج كابيتال» وهي شركة مصرفية وتمويل استثماري رائدة مقرها بكين وشركة «نيكست جي تيك ليمتد» ومقرها وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعمل «شاينا بريدج كابيتال» من خلال مكاتبها العالمية في شينزين، وبكين، ووادي السيليكون، ونيويورك، وهي تخطط الآن لترسيخ تواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال «صندوق لاستقطاب الشركات المليارية لأبوظبي»، والذي يهدف إلى نقل الجيل الثاني القادم من شركات اليونكورن إلى الدولة وخاصة أبوظبي.

ويسعى الصندوق إلى تعزيز الاستدامة العالمية إلى جانب رؤيته لخلق 10,000 وظيفة خلال 3 سنوات وزيادة هذا العدد ليصل إلى 30 ألف وظيفة خلال 5 سنوات. وقال داوود الشيزاوي، رئيس ملتقى الاستثمار: «توقيع الاتفاقية إنجاز مهم لدولة الإمارات حيث سيساعد في دعم الجهود لبناء نظام بيئي حيوي ومستدام للابتكار وريادة الأعمال في الدولة».

تنمية مستدامة

من ناحية أخرى، قام ملتقى الاستثمار السنوي 2023، و«غولد ستاندرد»، وهي المؤسسة التي تعمل في مجال المناخ والتنمية بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الحوار للتنمية المستدامة. وتهدف الشراكة بين الملتقى ومؤسسة «غولد ستاندرد» إلى تعزيز التزام ملتقى الاستثمار السنوي بالتنمية المستدامة من خلال الحصول على أرصدة الكربون من «غولد ستاندرد» لتعويض الانبعاثات الناتجة عن الملتقى.

غرفة الشارقة

واختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مشاركتها ضمن جناح هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» في فعاليات الملتقى. ونجحت الغرفة على مدار ثلاثة أيام، من خلال سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الهيئات الاقتصادية ومكاتب الاستثمار والسفراء وأصحاب الأعمال والمستثمرين من أوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا ومن مختلف الوفود العالمية لاسيما مع مشاركة أكثر من 170 دولة حول العالم في الملتقى، من تسليط الضوء على المقومات الاقتصادية لإمارة الشارقة، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية وغيرها.

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