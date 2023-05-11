«اتصالات مصر» و«بانغو» و«تايب» تطلق خدمة الدفع الرقمي على «غوغل»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «تايب» المتخصصة في مجال المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، من خلال شراكتها مع «بانغو» و«اتصالات مصر»، عن إطلاق خدمة الدفع المباشر من خلال رقم الهاتف المحمول على متجر غوغل لأكثر من 30 مليون مشترك. وسيؤدي التعاون إلى توفير تجربة أسهل لمستخدمي أجهزة أندرويد لشراء التطبيقات والألعاب والمحتوى الإلكتروني على أجهزتهم على متجر «غوغل بلاي».

وتوفر هذه الشراكة لعملاء اتصالات مصر القدرة على الدفع مقابل عمليات الشراء داخل التطبيق واشتراكات الخدمات من خلال خدمة الدفع المباشر عبر الخصم من رصيد رقم الهاتف أو إضافة رسوم الاشتراك لفاتورة الهاتف، ما يجعل محتوى متجر «غوغل بلاي» في متناول أكثر من 60 % من سكان مصر، الذين لا يستطيعون الوصول إلى طرق الدفع التقليدية، مثل (بطاقات الائتمان / الخصم). ويعزز هذا الإطلاق مهمة «تايب»، وهي الدفع عبر الإنترنت بسهولة وأمان داخل منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وتسهيل عمليات التسوية عبر الحدود.

ومع إطلاق خدمة الدفع المباشر من خلال رقم الهاتف المحمول مع غوغل، يمكن للعملاء الآن إجراء أي عملية شراء عبر الإنترنت من خلال متجر «غوغل بلاي» عن طريق دفع مشترياتهم من رصيد هواتفهم المحمولة دون الحاجة إلى استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

وقال بول لاربي، الرئيس التنفيذي لشركة «بانغو»: هذا إطلاق مهم لتقنية الدفع عن طريق شركات الاتصالات، حيث يتيح لمستخدمي الهواتف في مصر الدفع بسهولة في أكبر متجر للتطبيقات في العالم. وشراكتنا مع «تايب» وتكنولوجيا الدفع من «بانغو» والخبرة التشغيلية لـ«تايب»، سوف تمكن المطورين من تحقيق أرباح أكبر لتطبيقاتهم.

وأضاف أحمد يحيى، رئيس مسؤولي العملاء لاتصالات مصر: نحن سعداء بتفعيل خدمة الدفع عبر الخصم من رصيد رقم الهاتف لعملائنا، الطريقة الأسرع والأسهل والأكثر ملاءمة لدفع الكثير من المحتويات والخدمات المتاحة في متجر «غوغل بلاي»، ورضاء العملاء هو تركيزنا الرئيسي، لذلك تعتبر خدمة الدفع عبر الخصم من رصيد رقم الهاتف إضافة ذات قيمة لعملائنا.

وأضاف راج سوني، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة «تايب»: نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بأكثر طرق الدفع الملائمة والآمنة للمعاملات ذات القيمة الصغيرة، وأفضل طرق الدفع للمستخدمين لمساعدتهم على تنمية أعمالهم بشكل دائم في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وهي تعتبر مستقبل النمو القادم للعملاء العالميين. ولا تزال شراكتنا مع «بانغو»، وهي شركة عالمية رائدة ومبدعة في مجال التجارة عبر الإنترنت، علامة فارقة في رحلة «تايب»، حيث تؤكد رؤيتنا بأن نكون الشركة الرائدة في مجال المدفوعات في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

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