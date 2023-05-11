دبي تناقش دور الشراكات في ترسيخ مكانة الإمارات الاقتصادية

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت مؤتمر «اليوم العالمي للتأثير» في دبي تحت شعار «ترسيخ مكانة الإمارات بصفتها المركز العالمي لفرص عقد الشراكات» بحضور قادة من عدد كبير من الدول. وتُعد هذه فرصة استثنائية لاستكشاف فرص الاستثمار في التقنيات المتطورة والحلول المستدامة.

وستتضمن الفعالية وجلساتها اللاحقة طرح نقاش مثير للتفكير ورؤى متعمقة حول سياسات الاستثمار في دولة الإمارات وفرص عقد شراكات في مختلف الصناعات عالية النمو، مع مراعاة رؤية الإمارات الرامية إلى زيادة الاستثمار في التقنيات المتطورة؛ يهدف اليوم العالمي للتأثير إلى جذب الاستثمارات الإقليمية من خلال اتباع منهجية مختلفة في الصناعات الجديدة التي تدخل أسواق الإمارات.

وتستهدف الفعالية الأفراد ذوي الأصول المالية الكبيرة ممن يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية واستكشاف الفرص في مجال التقنيات المتطورة والحلول المستدامة، مثل المستثمرين من القطاع الخاص، فضلًا عن المكاتب العائلية والمسؤولين الحكوميين والمؤسسات الاستثمارية.

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الفعالية في رفع مستوى الوعي بدولة الإمارات ومجلس التعاون الخليجي بصفتهم وجهتين بارزتين للانتقال والتوسع وتنمية العلاقات وتعزيز الشراكات. ويتمثل الغرض من ذلك في إنشاء منصة آمنة لا مثيل تضم المكاتب العائلية والشركات العائلية من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم أجمع لإنشاء علاقات مستدامة وهادفة فيما بينها.

وستتضمن الفعالية عقد نقاشات جماعية وجلسات جانبية تتناول موضوعات مثل: سياسة الاستثمار في الإمارات، وفرص عقد شراكة في الدولة، والاستفادة من مناخ الاستثمار المواتي لفرص النمو، والعديد من الموضوعات المتعلقة بالنمو في مجال التقنيات المتطورة والحلول المستدامة.

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