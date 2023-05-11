2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 552 مبايعة بقيمة 1.49 مليار درهم منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 408.28 ملايين درهم و511 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.08 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 128 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 53 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 205 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 651.02 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 18.99 مليون درهم و105 رهن فلل وشقق بقيمة 632.04 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الكرامة بقيمة 234 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 100 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 52.59 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 6 ملايين درهم.

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