طيران الإمارات تنشئ صندوقا لاستدامة الطيران بقيمة 200 مليون دولار

المصدر: وام

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أعلنت طيران الإمارات أكبر ناقلة دولية في العالم عن تخصيص 200 مليون دولار أميركي على مدى ثلاث سنوات لتمويل مشاريع البحث والتطوير التي تركز على الحد من تأثير الوقود الأحفوري في عمليات الطيران التجاري وذلك في أكبر التزام منفرد من قبل أي ناقلة جوية بشأن الاستدامة.

وستحدد طيران الإمارات شراكات مع مؤسسات رائدة تعمل على إيجاد حلول في تقنيات الوقود والطاقة المتقدمة.

وقال السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات: "إننا بصدد تخصيص 200 مليون دولار أميركي للاستثمار في حلول الوقود والطاقة المتقدمة للطيران حيث تواجه الناقلات الجوية حاليا أكبر عائق في الحد من التأثير البيئي وتمعنا طويلا وبقوة في الواقع الذي نواجه في الطائرات التجارية وتكنولوجيا المحركات وسلسلة إمداد الوقود ومتطلبات الصناعة والأنظمة البيئية، ومن الجلي أن المسارات الحالية المتاحة أمام الناقلات فيما يتعلق بخفض الانبعاثات لن تمكن صناعتنا من بلوغ أهداف الصفر الصافي في المهلة الزمنية المحددة. ونتطلع إلى الشراكة مع مؤسسات رائدة في مجال البحوث والتطوير وهدفنا هو المساهمة بشكل فعال في الحلول العملية لاستدامة الطيران التجاري على المدى الطويل".

حلول

وأضاف السير تيم كلارك: "إلى أن يتم إيجاد حلول قابلة للتطبيق سنواصل في طيران الإمارات اعتماد وتطبيق الممارسات المسؤولة بيئياً في جميع عملياتنا بما في ذلك استخدام الوقود المستدام SAF حيثما كان متوفرا وضمان عمليات أسطول فعالة ومواصلة إدخال طائرات حديثة ضمن أسطولنا وخصصنا صندوقنا بقيمة 200 مليون دولار أميركي للبحث والتطوير وليس لتكاليف التشغيل مثل شراء الوقود المستدام أو تعويضات الكربون التزاماً بالأنظمة المتبعة وهي الأنشطة المعتادة بالنسبة لنا".

وستشرف "مجموعة طيران الإمارات التوجيهية التنفيذية للاستدامة البيئية" على المدفوعات من الصندوق بدعم من خبراء فنيين.

وتركز سياسة واستراتيجية طيران الإمارات البيئية طويلة الأمد أنشطتها على 3 مجالات: الحد من الانبعاثات والاستهلاك المسؤول والحفاظ على الحياة البرية والموائل.

نجاح

وأكملت طيران الإمارات بنجاح في يناير الماضي أول رحلة تجريبية عمل أحد محركي الطائرة فيها بوقود مستدام SAF بنسبة 100% وذلك بالشراكة مع بوينج وجنرال إلكتريك.

ومنذ أول رحلة لها عملت بوقود مستدام SAF خلال عام 2017 تواصل الناقلة المشاركة بنشاط في سوق هذا النوع من الوقود والبحث عن فرص لاستخدامه ضمن شبكتها حيثما كان ذلك ممكنا إلا أن الوقود المستدام المصنع من مصادر حيوية وهو النوع الوحيد المتاح تجاريا من SAF محدود للغاية.

ويقدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" أن الإمدادات العالمية السنوية من SAF تلبي أقل من 0.1% من احتياجات شركات الطيران.

مشاركة

وتشارك طيران الإمارات في عدد من مجموعات العمل في الصناعة والجهات ذات الصلة في مبادرات وقود الطيران المستدام. ففي الأشهر الأخيرة ساهمت الناقلة في تطوير خارطة طريق الطاقة لتحويل الوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة PtL التي أطلقت في يوليو 2022 والتي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية في الدولة بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي إضافة إلى خارطة الطريق الوطنية لوقود الطيران المستدام التي أطلقتها الوزارة ذاتها في يناير 2023.

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