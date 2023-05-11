726 مليون درهم قيمة تداولات الفرنسيين في الأسهم الإماراتية خلال 2022

المصدر: وام

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عزز المستثمرون الفرنسيون استثماراتهم في أسواق المال المحلية طوال السنوات الماضية في ظل العلاقات المتنامية والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا، والتي امتدت لتشمل النواحي والمجالات كافة، بما فيها أسواق الأسهم.

واستناداً إلى بيانات رسمية من سوقي دبي وأبوظبي، سجلت تداولات الفرنسيين /بيعاً وشراءً/ في الأسواق المحلية ما قيمته 726.2 مليون درهم بعد تداول 130.5 مليون سهم من خلال 5703 صفقات تم تنفيذها خلال العام 2022.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي، وصلت قيم تداولات الفرنسيين /بيعاً وشراءً/ لنحو 340 مليون درهم بعد التداول على أكثر من 72 مليون سهم من خلال 1855 صفقة وذلك خلال العام الماضي 2022.

وحقق الفرنسيون مشتريات في سوق دبي خلال العام الماضي بقيمة 257.3 مليون درهم على نحو 56.5 مليون سهم عبر تنفيذ 889 صفقة، مقابل مبيعات بقيمة 82.4 مليون درهم على نحو 15.6 مليون سهم من خلال 966 صفقة.

ووصلت مشتريات الفرنسيين في سوق دبي المالي لنحو 70.9 مليون درهم على عدد 83.1 مليون سهم في عام 2017، و26.87 مليون درهم موزعة على 17.5 مليون سهم في 2018، و68.2 مليون درهم موزعة على 41.5 مليون سهم في 2019، و29.7 مليون درهم موزعة 12.7 مليون سهم في 2020.

سوق أبوظبي

وتفصيلا، ناهزت قيم تداولات الفرنسيين /بيعاً وشراءً/ في سوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز 386.4 مليون درهم بتداول أكثر من 58.3 مليون سهم خلال العام الماضي من خلال تنفيذ نحو 3848 صفقة.

وسجل الفرنسيون مشتريات في سوق أبوظبي خلال العام الماضي على نحو 20.76 مليون سهم بقيمة جاوزت 165.8 مليون درهم من خلال 1672 صفقة، مقابل مبيعات لنحو 37.5 مليون سهم بقيمة 220.5 مليون درهم عبر تنفيذ 2176 صفقة.

ويأتي الفرنسيون ضمن أكبر 20 جنسية مستثمرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع تصدرهم المركز الـــ 18 وذلك خلال العام 2022.

وحقق الفرنسيون تداولات نشطة بسوق أبوظبي طوال الأعوام الماضية حيث توزعت قيم تداولاتهم /بيعاً وشراءً/ في سوق أبوظبي بواقع 77.5 مليون درهم بتداول 36.2 مليون سهم في 2017، ونحو 45.9 مليون درهم بتداول 10.77 مليون سهم في 2018، و156.26 مليون درهم بتداول 45.19 مليون سهم في 2019 و110.03 مليون درهم بتداول 20.9 مليون سهم في 2020 و373.8 مليون درهم بتداول 54.18 مليون سهم في 2021.

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