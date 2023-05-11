7.2 مليارات درهم استثمرتها مجموعة الإمارات في طائرات ومعدات وشركات جديدة

المصدر: دبي – البيان

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استثمرت مجموعة الإمارات خلال السنة المالية 2022/ 2023 ما مجموعه 7.2 مليارات درهم (2.0 مليار دولار) في طائرات ومنشآت ومعدات وشركات جديدة وأحدث التقنيات لتهيئة الأعمال للنمو المستقبلي.

وتشمل التزاماتها بمليارات الدولارات برنامجاً ضخماً لتحديث مقصورات الطائرات، وطلب شراء 5 طائرات شحن جديدة من طراز 777، وبناء مركز جديد لتدريب الطيارين، وافتتاح "بستانك" أكبر مزرعة عمودية في العالم في دبي بالشراكة مع كروب ون، وطائرات تدريب جديدة لطلبة أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، واستحواذ دناتا على 30% من الأسهم للحصول على الملكية الكاملة لعمليات المناولة الأرضية في البرازيل، وبناء منشأة شحن متطورة جديدة في أربيل بالعراق.

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